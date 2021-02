Michał Probierz zostaje na stanowisku. „Chciałbym przeprosić całą społeczność Cracovii”

Sobotni mecz 15. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Wartą Poznań a Cracovią zakończył się wynikiem 1:0 dla gospodarzy. Na pomeczowej konferencji trener Cracovii Michał Probierz powiadomił media, że rezygnuje z posady menadżera i wiceprezesa klubu. – Chciałbym podziękować wszystkim kibicom Cracovii, a przede wszystkim prezesowi Januszowi Filipiakowi. Rezygnuję dzisiaj z funkcji trenera i wiceprezesa Cracovii. Po prostu muszę trochę odpocząć – powiedział w rozmowie z mediami.

Michał Probierz zostaje w Cracovii. Wystosował oświadczenie w tej sprawie

W poniedziałek Michał Probierz wystosował oświadczenie, w którym oznajmia, że jednak nie zrezygnuje z posady trenera krakowskiego klubu. „Moja pierwotna decyzja była podyktowana tylko i wyłącznie względami natury osobistej. Tym samym pragnę zdementować pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia, sugerujące jakoby u jej źródła leżał rzekomy konflikt z wiceprezesem Jakubem Tabiszem czy samym Profesorem Januszem Filipiakiem” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie krakowskiego klubu.

Michał Probierz dodaje w oświadczeniu, że to pełna zrozumienia, zaufania i wsparcia postawa ze strony zarządu skłoniła go do zmiany swojej wcześniejszej decyzji. Trener Cracovii wystosował także w tym samym piśmie przeprosiny: „Chciałbym przeprosić całą społeczność Cracovii za powstałe zamieszanie, ale również prosić o zrozumienie i wyrozumiałość”.

Szkoleniowiec udaje się teraz na parodniowy urlop. Do czasu jego powrotu, czyli do 5 lutego, obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił II trener Grzegorz Kurdziel.

Czytaj też:

15. kolejka PKO BP Ekstraklasy zakończona. Legia straciła pozycję lidera