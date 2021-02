Lewandowski kontra Piątek, Milik kontra Neymar. Polacy grają za granicą

W piątek 5 lutego swój mecz ligowy rozegra najlepszy piłkarz świata – Robert Lewandowski. W 20. kolejce Bundesligi Bayern Monachium zagra o godz. 20 z Herthą w Berlinie. W drużynie gospodarzy występuje Krzysztof Piątek. Bawarczycy jadą na mecz w roli bezdyskusyjnych faworytów i pewnych liderów ligi niemieckiej. Lewandowski ma przed tym meczem na koncie 24 bramki i prowadzi w klasyfikacji króla strzelców Bundesligi.

Polska sobota na Wyspach i we Włoszech

W sobotę 6 lutego Southampton z Janem Bednarkiem w składzie pojedzie na mecz z Newcastle United. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16. Cała drużyna Polaka ma za sobą ciężkie doświadczenia z zeszłej kolejki, kiedy to Manchester United rozbił ich aż 9:0. Sam Bednarek w tym meczu zaliczył samobója i czerwoną kartkę. Swój mecz w Premier League rozegra także Łukasz Fabiański. Jego West Ham zmierzy się w derbach Londynu z Fulham o godzinie 18.30.

Jeśli chodzi o bramkarzy, swój mecz do rozegrania będzie miał Wojciech Szczęsny. Juventus Turyn z Polakiem na bramce podejmie u siebie AS Romę. Jest to dla naszego reprezentanta ważny mecz, ponieważ jego drużyna zajmuje obecnie czwarte miejsce w lidze, a przed nią o jeden punkt plasuje się właśnie Roma. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Prawie trzy godziny później, bo o 20.45, swoje spotkanie rozpocznie Piotr Zieliński. Jego Napoli pojedzie walczyć o trzy punkty do Genoi. Drużyna Polaka znajduje się obecnie na piątej pozycji w tabeli.

Arkadiusz Milik wraca do wielkiego grania

Arkadiusz Milik zmienił barwy włoskiego Napoli na francuską Marsylię. Zdążył już wziąć udział w dwóch meczach i strzelić debiutancką bramkę w Ligue 1. W niedzielę 7 lutego przyjdzie mu się zmierzyć z Neymarem i Mbappe, ponieważ do Marsylii na mecz 24. kolejki przyjeżdża PSG. Faworytem spotkania jest drużyna z Paryża, która po 23 meczach zajmuje w lidze francuskiej trzecie miejsce.

