Bayern rozpoczyna zmagania w Klubowych Mistrzostwach Świata. Kolejne trofeum Lewandowskiego?

Bayern Monachium zmagania w Klubowych Mistrzostwach Świata rozpocznie z poziomu półfinału, w którym zmierzy się z egipskim Al-Ahly – zwycięzcą afrykańskiej Ligi Mistrzów. Bawarczycy są murowanymi faworytami do wygrania zarówno tego meczu, jak i całego turnieju. W poprzednim sezonie Bayern został mistrzem Niemiec, a ponadto zdobył Puchar i Superpuchar Niemiec. Wygrał także Ligę Mistrzów oraz Superpuchar Europy, co oznacza, że do zwycięstwa we wszystkich możliwych rozgrywkach brakuje mu już tylko trofeum Klubowych Mistrzostw Świata. W finale rozgrywek na zwycięzcę meczu Bayern – Al-Ahly już czeka meksykański Tigres UANL, który po bardzo zaciętym boju wyeliminował w półfinale ekipę SE Palmeiras.

W swojej historii Bayern sięgał już po trofeum Klubowych Mistrzostw Świata, kiedy to w 2013 roku pokonał marokańską Raję Casablanca 2:0. Tegoroczne trofeum ma jednak dodatkową wartość dla drużyny z Monachium, ponieważ ewentualna wygrana będzie oznaczała wyrównanie rekordu należącego do FC Barcelony, która w 2009 w 12 miesięcy zdołała zdobyć aż 6 trofeów.

Ostatnie trofeum do zdobycia

Robert Lewandowski ma już w swojej kolekcji niemal wszystkie możliwe do wygrania klubowe trofea. W swojej karierze zdobył mistrzostwo Polski, Puchar Polski i Superpuchar Polski. Czterokrotnie triumfował w Pucharze Niemiec, pięciokrotnie w Superpucharze Niemiec, a ośmiokrotnie wygrywał mistrzostwo Niemiec. Dodatkowo wygrał także Ligę Mistrzów i Superpuchar Europy. Jeśli Bayernowi uda się wygrać tegoroczne Klubowe Mistrzostwa Świata, jedyne puste miejsce w pucharowej gablocie Lewandowskiego już niedługo może zostać wypełnione.

Gdzie oglądać mecz Bayernu?

Mecz Bayern Monachium - Al-Ahly Kair będzie można oglądać na antenie TVP Sport. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00, a początek studia zaplanowano na godzinę 18:30. Dodatkowo transmisja spotkania będzie możliwa do oglądania także za pośrednictwem portalu internetowego sport.tvp.pl.