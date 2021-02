Egzotyczny transfer zawodnika Rakowa Częstochowa. Trafi do Jeju United

W niedzielę 14 lutego Raków Częstochowa, trzecia drużyna Ekstraklasy, ogłosił, że z klubu odchodzi napastnik Oskar Zawada. 26-latek wybrał dosyć nieoczywisty kierunek – trafi bowiem do zespołu Jeju United, beniaminka K League 1 w Korei Południowej.

Transfer z Rakowa kończy krótką karierę Zawady w tym klubie. Dołączył do zespołu z Częstochowy w październiku 2020 roku i przez ten czas rozegrał siedem meczów ligowych i jeden w Pucharze Polski. W siedmiu spotkaniach zdobył jedną bramkę (w zremisowanym 3:3 meczu z Lechem Poznań).

Na stronie Rakowa Częstochowa takimi słowami pożegnano zawodnika:

Oskar, dziękujemy za reprezentowanie czerwono-niebieskich barw i życzymy powodzenia w dalszej karierze!

Według serwisu Transfermarkt Jeju United zapłaciło 350 tys. euro za Oskara Zawadę (to ponad 1,5 mln zł według aktualnego kursu). Napastnik już wcześniej występował poza Polską, jeszcze jako junior (Zawada urodził się w 1996 roku), grał w młodzieżówkach niemieckiego Wolfsburga, później w rezerwach tego klubu. Przebywał też na wypożyczeniu w holenderskim FC Twente, a następnie trafił znowu do Niemiec, do Karlsruher SC.