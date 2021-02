Wraca Liga Mistrzów. PSG bez Neymara zagra z Barceloną

Ostatnie mecze Ligi Mistrzów zostały rozegrane 9 grudnia 2020. Wtedy też zakończyła się faza grupowa najbardziej prestiżowych rozgrywek piłkarskich w Europie. We wtorek 16 lutego przyszła pora na pierwsze mecze 1/8 finału. Jednym z nich jest niewątpliwie hitowe starcie Barcelony z PSG.

Mecz bez gwiazdy PSG

Pojedynek pomiędzy Barceloną i PSG odbędzie się bez udziału paru zawodników. Największym nieobecnym będzie Neymar Junior, który doznał kontuzji mięśnia przywodziciela uda w rozgrywkach Pucharu Francji przeciwko Caen. Brazylijczyk brał udział już w meczach Ligi Mistrzów pomiędzy tymi drużynami w 2017 roku. Wtedy jednak grał jeszcze w barwach Barcelony i strzelił wówczas na Camp Nou dwie bramki.

Rywale z przeszłością

Mecz Barcelona – PSG odbędzie się na stadionie hiszpańskiej drużyny – Camp Nou. To już piąty raz, kiedy ekipa z Paryża przyjedzie do Katalonii walczyć w fazie pucharowej z Barceloną. Pierwszy z nich zdarzył się ponad 25 lat temu. 1 marca 1995 roku w barwach „Dumy Katalonii" występował jej obecny trener Ronald Koeman. Wtedy jego drużyna uległa w całym dwumeczu ekipie z Paryża 3 do 2.

Najciekawszym starciem pomiędzy tymi dwiema drużynami jest niewątpliwie dwumecz z 2017 roku. Po pierwszym spotkaniu 1/8 finału PSG mogło cieszyć się wynikiem 4:0. Ostatecznie jednak to Barcelona przeszła do następnej fazy turnieju. W rewanżowym meczu, prowadzona wtedy przez Luisa Enrique katalońska drużyna dokonała słynnej „remontady” i pokonała PSG 6:1, wygrywając tym samym cały dwumecz 6:5.

FC Barcelona – PSG – gdzie oglądać? Transmisja meczu

Mecz FC Barcelona – PSG rozpocznie się o godzinie 21. Transmisja dostępna będzie na Polsat Sport Premium 1.

