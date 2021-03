Mówił, że „piłka jest okrągła, a bramki są dwie”. Mija setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego

Kazimierz Górski urodził się w 1921 roku we Lwowie. Podczas okupacji radzieckiej, a potem niemieckiej pracował kolejno w spółdzielni pracy i warsztatach kolejowych. Następnie zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Z 1 Zapasowym pułkiem piechoty, trafił do Warszawy, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Marię Stefańczak. Od 1945 roku grał w Legii Warszawa.

W swojej karierze piłkarskiej reprezentował cztery kluby: RKS Lwów, Spartak Lwów, Dynamo Lwów i Legia Warszawa. Barw klubu stołecznego bronił od 1945 do 1953 roku. W 88 rozegranych meczach strzelił dla warszawskiej Legii 35 bramek.

Kazimierz Górski - od Marymontu po Grecję

Kazimierz Górski ukończył kurs trenerski w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jego pierwszym samodzielnie prowadzonym klubem był Marymont Warszawa. Kolejnymi klubami były Legia Warszawa, Lublinianka Lublin, Gwardia Warszawa i ŁKS Łódź. W roku 1970 przyszła kolej na prowadzenie reprezentacji Polski.

Trzy międzynarodowe turnieje, trzy medale

Kazimierz Górski rozpoczął samodzielne prowadzenie reprezentacji Polski w grudniu 1970 roku. Zadebiutował w meczu towarzyski ze Szwajcarią, wygranym 4:2. Awansował z narodową drużyną do trzech międzynarodowych imprez (Igrzyska Olimpijskie 1972,1976 i Mistrzostwa Świata 1974). Z każdej z nich biało-czerwoni wrócili z medalami. W 1972 w finale Igrzysk Olimpijskich „Orły Górskiego” pokonały węgierską reprezentację 2:1 i zdobyły złoty medal.

W 1974 roku Polacy zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata, wygrywając 1:0 z reprezentacją Brazylii. Ostatnia wielka impreza międzynarodowa Kazimierza Górskiego to Igrzyska Olimpijskie 1976, w których Polacy ponownie dotarli do finału, tam jednak ulegli NRD 3:1. W kraju taki wynik uznano za porażkę, a Kazimierz Górski, tak jak zapowiadał przed turniejem, podał się do dymisji.

Po 6 latach pełnych reprezentacyjnych sukcesów przeniósł się do Grecji gdzie prowadził Panathinaikos Ao, AGS Kastoria i Olympiakos SFP, z którymi łącznie zdobył 10 trofeów (pięć mistrzostw Grecji, cztery Puchary Grecji i jeden Puchar Bałkanów). Po zakończeniu kariery trenerskiej Kazimierz Górski wrócił do Polski, gdzie rozpoczął pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej. W latach 1991-1995 był jego prezesem.

„Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”

Wiele cytatów Kazimierza Górskiego to proste, acz trafne i prawdziwe stwierdzenia, które na stałe weszły do żargonu świata piłkarskiego. Takie stwierdzenia jak „dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe", „czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a czasami remisuje" czy „piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy albo oni” będą kojarzone z Kazimierzem Górskim już zawsze.

Czytaj też:

„The Guardian”: Już ponad 6,5 tys. imigrantów zmarło od startu przygotowań do mundialu w Katarze