NA ŻYWO: PSG kontra FC Barcelona. Czy Duma Katalonii zdoła odrobić straty z pierwszego meczu?

Statystyki po 1. połowie:

Strzały: 5-16

Strzały celne: 3-9

Podania: 146-413

Posiadanie piłki: 27%-73% Gol Messiego:

twitter.com 45+4 Koniec pierwszej połowy. PSG remisuje z Barceloną 1:1 45+3 Nie ma bramki! Świetna interwencja Navasa, który odbił piłkę nogami. Messi nie zdołał pokonać bramkarza PSG 45+1 Rzut karny! Kurzawa fauluje Griezmanna w polu karnym. 44. Posiadanie piłki nadal na korzyść Barcelony (32-68) 42. Strzał Busquetsa zza pola karnego. Do interwencji ponownie został zmuszony Navas, który odpił piłkę nogami 40. Barcelona nie odpuszcza. Kolejny atak pozycyjny Katalończyków zakończony interwencją Navasa 37. GOOOOOOOL! Pięknym strzałem w samo okienko lewą nogą zza pola karnego bramkarza PSG pokonuje Leo Messi. 35. Zmiana w Barcelonie: Firpo wchodzi za Mingueza 35. Świetna szansa Dembele. PSG ponownie ratuje Navas. 32. Szybka odpowiedź Barcelony. Dembele powstrzymany jednak przez obrońców PSG 30. GOOOOOL! Mbappe pewnym strzałem pokonuje Ter Stegena! 30. Sędzia po konsultacji VAR dyktuje rzut karny dla ekipy PSG 28. Uraz Icardiego. Argentyńczyk nadepnięty w polu karnym przez Langleta 28. Zawodnicy Barcelony oddalają zagrożenie z własnego pola karnego 27. Rzut rożny dla PSG 25. Zdecydowana przewaga w posiadaniu piłki Barcelony: 71%-29% 24. Kolejna świetna szansa Barcelony. Dembele wyłożył piłkę Messiemu, który nie sięgnął piłki 23. Bardzo blisko strzelenia bramki był Pedri. Navasa uratowała poprzeczka 22. Niedokładne dośrodkowanie Pedriego. Rozpocznie Navas 22. Kolejny rzut rożny dla Barcelony 21. Bardzo długa akcja Barcelony. Katalończycy atakiem pozycyjnym próbują dostać się pod bramkę Navasa 20. Barcelona świetnym pressingiem odbiera piłkę na połowie PSG 18. Świetna szansa dla Barcelony. Dembele po podaniu Messiego oddaje celny strzał lewą nogą. PSG ratuje Navas 17. Strzał głową Mingueza zablokowany. Kolejny rożny 17. Atak Barcelony zakończony rzutem rożnym 16. W pierwszym kwadransie aktywniejszą drużyną jest Barcelona 16. szybkim atakiem odpowiada PSG. Dośrodkowanie Mbappe nie znalazło jednak adresata 15. Barcelona buduje kolejny atak pozycyjny 13. Bardzo szybką akcją odpowiada Barcelona. Strzał Dembele poszybował wysoko nad poprzeczką Navasa 13. Kontratak PSG. Akcja zakończona odbiorem w polu karnym Barcelony 12. Barcelona buduje atak pozycyjny 10. Kolejna szansa Barcelony. Strzał Dembele zatrzymany przez Navasa 9. Strzał Messiego z rzutu wolnego minimalnie nad poprzeczką Navasa 8. Żółtą kartką zostaje ukarany Kurzawa po faulu przed polem karnym. 7. Pierwsza szansa Barcelony. Po rzucie rożnym niecelnie strzelał Busquets 4. Kolejna szansa PSG. ponownie strzał obok bramki 2. Pierwsza szansa PSG z rzutu rożnego. Strzał niecelny, od bramki wznowi Ter Stegen 1. Pierwszy gwizdek. Spotkanie rozpoczyna Barcelona Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Anglik Anthony Taylor Oficjalny skład Barcelony:

Niezwykle trudne zadanie będzie czekało zawodników FC Barcelony w rewanżowym starciu z ekipą PSG. W pierwszym spotkaniu paryżanie kompletnie zdominowali swoich przeciwników, wygrywając na wyjeździe 4:1 i mogą czuć się spokojnie przed meczem rewanżowym.

PSG przystąpi do spotkania z FC Barceloną z bardzo bezpieczną zaliczką 3 bramek. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 4:1, co w połączeniu z zasadą goli strzelanych na wyjeździe oznacza, że w Paryżu drużyna z Katalonii będzie musiała zdobyć co najmniej cztery bramki, żeby myśleć o awansie.

Sytuacja wydaje się bardzo trudna dla Barcelony, ale historia meczów między tymi zespołami pokazała, że wszystko jest możliwe do samego końca. W lidze hiszpańskiej Duma Katalonii nie przegrała od 17 spotkań, z czego zanotowała aż 14 wygranych i obecnie znajduje się na 2. pozycji w tabeli.

Dodatkowo po bardzo emocjonującym dwumeczu z Sevillą w Pucharze Króla zameldowała się w finale tych rozgrywek. PSG jest oczywiście rywalem z dużo wyższej półki od tych, z którymi ostatnio mierzyła się Barcelona, a wyjście zwycięsko z dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie bardzo trudnym zadaniem.

Mecz PSG z Barceloną. „La Remontada” po raz drugi w historii?

Niemal równo 4 lata temu, 8 marca 2017 r. Barcelona dokonała rzeczy, która wydawała się niemożliwa. To, co zrobili wówczas jej piłkarze okrzyknięto na całym świecie mianem „La Remontada”, czyli „Powrót”. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów Duma Katalonii przegrała z PSG 4:0 i nikt nie wierzył, że w rewanżu będzie w stanie odrobić straty.

Drugi mecz rozpoczął się jednak dla Barcelony bardzo dobrze, ponieważ już w 3. minucie wynik spotkania otworzył Suarez, a przed przerwą za sprawą samobójczego trafienia Kurzawy było już 2:0. Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy na 3:0 podwyższył Messi i perspektywa odrobienia strat stała się bardzo realna. Niestety dla Katalończyków w 62. minucie spotkania na 3:1 trafił Cavani. To oznaczało, że Barcelona do awansu potrzebowała jeszcze trzech bramek.

W 88. minucie po pięknym strzale z wolnego wynik spotkania na 4:1 podwyższył Neymar, a 3 minuty później po strzale Brazylijczyka z rzutu karnego było już 5:1. Wynik tego spotkania, ku uciesze 96 tysięcy widzów zgromadzonych tego dnia na Camp Nou, w 95. minucie meczu ustalił Sergi Roberto, pokonując bramkarza PSG po dośrodkowaniu Neymara.

PSG - Barcelona. Relacja na żywo na Wprost.pl

Mecz PSG z FC Barceloną rozpocznie się w środę 10 marca o godzinie 21:00. Transmisję ze spotkania będzie można oglądać na kanałach TVP 1, Polsat Sport Premium 1, a na Wprost.pl będziemy prowadzić relację tekstową.

