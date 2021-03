Kolejne boje o 1/4 Ligi Mistrzów. W Madrycie nadzieja Włochów zagra z Królewskimi

Atalanta to jedna z dwóch włoskich drużyn, które mają jeszcze szansę na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. 9 marca z rozgrywek odpadł Juventus, a Lazio już 17 marca zmierzy się w rewanżu z Bayernem Monachium, do którego przystępuje z przegranej pozycji (pierwszy mecz zawodnicy z Rzymu przegrali 1:4).

Niełatwe zadanie czeka też Atalantę, choć drużyna z Bergamo ma „na papierze” większe szanse na awans do 1/4 finału niż Lazio.

Pierwsze spotkanie Królewskich z Atalantą zakończyło się niekorzystnym dla Włochów wynikiem 0:1. Atalanta musi teraz strzelić na wyjeździe dwie bramki i stracić maksymalnie jedną, żeby bez dogrywki znaleźć się wśród ośmiu najlepszych drużyn Europy w tym sezonie.

Zidane i Liga Mistrzów. Albo koniec w 1/8 finału albo wygrana

Zinedine Zidane w roli trenera Królewskich ma porażająco dobre statystki w Lidze Mistrzów. Na pięć startów w tych europejskich rozgrywkach trzy razy z rzędu sięgnął po puchar. W innych przypadkach jego przygoda z LM kończyła się właśnie na 1/8 finału.

Patrząc na jego dotychczasowe osiągnięcia, można domniemywać, że jeśli Real Madryt wygra wtorkowe spotkanie z Atalantą (albo osiągnie bezbramkowy remis, który również da mu awans), to występy w Lidze Mistrzów – zgodnie z „tradycją” Zizou – skończy z pucharem. Oczywiście statystyki nie grają, a wśród faworytów do zwycięstwa w tych rozgrywkach wymienia się także Bayern Monachium, PSG czy Manchester City.

Mecz Real Madryt – Atalanta Bergamo rozpocznie się we wtorek 16 marca o godz. 21. Mecz będzie można obejrzeć w Polsat Sport Premium 1, a także na ipla.tv. W drugim wtorkowym meczu zmierzą się Manchester City i Borussia Moenchengladbach.