Bayern i Chelsea grają dalej! Zakończyły się ostatnie spotkania 1/8 Ligi Mistrzów

W środę 17 marca odbyły się dwa ostatnie mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bayern Monachium podejmował na swoim stadionie włoskie Lazio, a Chelsea gościła na Stamford Bridge Atletico Madryt.

Bayern Monachium z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Bayern Monachium już po pierwszym spotkaniu z Lazio prowadził 4:1. Tylko w ramach cudu można było rozpatrywać ewentualny awans drużyny z Włoch. Wyśmienicie dysponowany Bayern w 33. minucie zdołał powiększyć swoje już i tak imponujące prowadzenie. Bramkę z karnego zdobył nie kto inny jak Robert Lewandowski.

Mimo dużej przewagi zespół z Niemiec ciągle wykazywał inicjatywę w rozgrywaniu piłki. Bramkę numer dwa zdobył w 73. minucie Choupo-Moting, który dwie minuty wcześniej zmienił na placu gry strzelca pierwszej bramki, Roberta Lewandowskiego. W 82. minucie bramkę na 1:2 zdobyło Lazio. Bayern ostatecznie pokonał drużynę z Włoch 2:1, a w całym dwumeczu wynik to 6:2.

Chelsea w 1/4 LM. Wygrana 2:0 z Atletico

Pierwsza potyczka pomiędzy Atletico Madryt a Chelsea w Hiszpanii zakończyła się jednobramkowym zwycięstwem The Blues. Mecz rozpoczął się kontrowersyjną sytuacją, w której Azpiliqueta z londyńskiej drużyny objął ręką w pasie atakującego Llorente. Zawodnik Atletico upadł na ziemię, ale sędzia nie podyktował karnego.

W 34. minucie Chelsea otworzyła wynik. Timo Werner dośrodkował po ziemi w stronę znajdującego się w polu karnym Ziyecha, który zamienił podanie w gola. Przez całe spotkanie Chelsea miała przebieg gry pod kontrolą. Do tego w 82. minucie Savić, zawodnik Atletico, uderzył jednego z zawodników The Blues łokciem w splot słoneczny i ujrzał czerwoną kartkę. Na dobitkę gola na 2:0 w 94. minucie strzelił Emerson. Takim też wynikiem zakończyło się spotkanie, a rezultat całego dwumeczu to 3:0 dla drużyny z Londynu.

Losowanie par 1/4 LM już 19 marca

Bayern Monachium i Chelsea dołączają do grona ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów: Manchesteru City, Liverpoolu, FC Porto, PSG, Borussii Dortmund i Realu Madryt. Już w piątek 19 marca o godzinie 12 losowanie, w którym wyłonione zostaną pary 1/4 Ligi Mistrzów.