Liga Mistrzów. Czeka nas losowanie par ćwierćfinałowych

Do ćwierćfinału awansowało osiem drużyn. Trzy zespołu angielskie (Manchester City, Liverpool i Chelsea), dwa niemieckie (Bayern Monachium i Borussia Dortmund) i po jednym z ligi portugalskiej (FC Porto), hiszpańskiej (Real Madryt) i francuskiej (PSG).

Na papierze największymi faworytami są drużyny Bayernu Monachium, PSG i City. Dwie pierwsze z nich to zeszłoroczni finaliści. Zespół z Monachium pokonał swojego oponenta w 1/8 finału aż 6:2. PSG awansowało do ćwierćfinału dzięki wygranej w dwumeczu z Barceloną 5:2, a Manchester City zwyciężył z Borussią Mönchengladbach w sumie 4:0. Dodatkowo The Cityzens i Bayern Monachium to liderzy w swoich ligach krajowych, a PSG w lidze francuskiej zajmuje 2. miejsce tylko 3 punkty za Lille.

Słabe ogniwa ćwierćfinałów?

Najsłabszym zespołem z ćwierćfinałowego zestawienia wydaje się być FC Porto. Portugalska drużyna wyeliminowała co prawda w 1/8 finału Juventus, ale dla każdego z zespołów to raczej ona jest bardziej obiecującą szansą na zdobycie biletów do półfinału. FC Porto ostatni raz grało w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w 2019 roku. Wtedy odpadło po porażce 6:1 w dwumeczu z Liverpoolem.

Drugą drużyną, która może skapitulować pod naporem przeciwnika, jest wspomniany wyżej pogromca Porto – Liverpool. The Reds znajdują się ostatnio w bardzo słabej formie. W lidze zajmują obecnie miejsce, które nie zapewnia udziału w rozgrywkach europejskich w przyszłym sezonie. Z drugiej strony niesatysfakcjonująca pozycja w Premier League może zmotywować zawodników z Liverpoolu do bardzo dobrej gry w Lidze Mistrzów.

Oprócz ćwierćfinałów Champions League, będą losowane też ćwierćfinały Ligi Europy. Uczestników 1/4 Ligi Europy poznamy wieczorem w czwartek 18 marca, po zakończeniu spotkań rozpoczynających się o 21.

Gdzie i kiedy losowanie?

Losowanie odbędzie się w piątek 19 marca o godzinie 12. Transmisję będzie można śledzić w Eurosporcie i Polsat Sport Premium, a także w Eurosport Player i ipla.tv.