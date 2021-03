Z Lewandowskim na Anglię! Zbigniew Boniek przekazał dobre wieści

Wcześniej media spekulowały, że Bayern Monachium zabroni polskiemu napastnikowi wyjazdu na mecz reprezentacji. W podobnej sytuacji był grający Krzysztof Piątek, grający w Hercie Berlin. Wiązało się to z rygorystycznymi przepisami niemieckiego sanepidu, który po powrocie z Wielkiej Brytanii nakładał kwarantannę niezależnie od wyniku testu na koronawirusa. Oznaczałoby to wyłączenie „Lewego” i Piątka z rozgrywek w Bundeslidze, na co kluby nie mogły sobie pozwolić.

Boniek: Jedziemy do Londynu w pełnym składzie

W piątek 19 marca prezes PZPN poinformował jednak, że udało się przezwyciężyć te formalności i osiągnięto konsensus, który pozwala Polakom na wyjazd. „Do Londynu pojedziemy w pełnym składzie. Dziękuje wszystkim, którzy nam pomogli” – napisał na Twitterze Zbigniew Boniek. Słowa podziękowania skierował m.in. w stronę Kancelarii Premiera. W kolejnym tweecie pokusił się o żart, sugerując, że Lewandowski i tak spędzi mecz na ławce rezerwowych.

twitter

Słowa prezesa PZPN oznaczają, że selekcjoner Paulo Sousa powinien mieć do dyspozycji wszystkich 27 powołanych piłkarzy. Mecz Polska – Anglia zaplanowano na 31 marca.

Czytaj też:

Marcin Lewandowski o igrzyskach, sztukach walki i końcu kariery. „Ciągle szukam nowych wyzwań”