Szybki powrót do trenowania. Jacek Magiera poprowadzi Śląsk Wrocław

Po niespełna dwóch tygodniach od zakończenia współpracy z reprezentacją Polski do lat 19, Jacek Magiera wraca do PKO BP Ekstraklasy. 22 marca podpisał kontrakt ze Śląskiem Wrocław, umowa z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

To kolejne podejście Magiery do Ekstraklasy. W roku 2016 objął posadę pierwszego trenera Legii Warszawa. Przez rok pracy na tym stanowisku wygrał ze stołeczną drużyną mistrzostwo Polski.

Śląsk Wrocław zajmuje obecnie 7. pozycję w ligowej tabeli. W oficjalnym komunikacie klubu prezes Piotr Waśniewski swoją decyzję o zastąpieniu dotychczasowego trenera Vítezslava Lavicka, tłumaczył koniecznością zmiany dotychczasowych nawyków. – Ze względu na swój warsztat trener Jacek Magiera z pewnością jest w stanie pomóc zespołowi osiągać jak najlepsze wyniki – podsumował swoją decyzję prezes.

Jacek Magiera poprowadzi Śląsk Wrocław. „Ten sezon może dostarczyć”...

Cytowany w oficjalnym komunikacie Śląska Wrocław Jacek Magiera podziękował klubowi za zaufanie i możliwość pracy w klubie z takimi ambicjami. – Zawsze starałem się wysoko zawieszać poprzeczkę, dlatego chciałbym, aby nasza drużyna walczyła o czołowe lokaty w Ekstraklasie. Uważam, że ten sezon może dostarczyć nam jeszcze wielu powodów do zadowolenia – powiedział nowy szkoleniowiec wrocławskiego klubu.

Pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Śląsk Wrocław rozegra z Jagiellonią Białystok w poniedziałek 5 kwietnia.