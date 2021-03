NA ŻYWO: Polska kontra Andora. Eliminacje do Mistrzostw Świata 2022

70. Posiadanie piłki 75 do 25 dla biało-czerwonych. 68. Rzut z autu blisko pola karnego Andory. 67. Rzut wolny dla reprezentacji Andory. Od bramki rozpocznie Wojciech Szczęsny. 66. Bramkarz Andory wybija piłkę. Natychmiast odzyskują ją Polacy. 63. Z boiska schodzi strzelec dwóch bramek Robert Lewandowski. Zmienia go debiutant Karol Świderski. 62. Ogromne zamieszanie w polu karnym Andory po rzucie rożnym. Wszystkie strzały biało-czerwonych zostały zablokowane. 61. Dziewiąty rzut rożny dla reprezentacji Polski. 60. Polska: Kamil Grosicki za Macieja Rybusa, Paweł Dawidowicz za Bartosza Bereszyńskiego i za Arkadiusza Milika Przemysław Płacheta. 57. Reprezentacja Andory nie odnotowała do tej pory żadnej sytuacji bramkowej. 55. GOOOL! Druga bramka Roberta Lewandowskiego w tym meczu!!! Dośrodkowywał Kamil Jóźwiak. 54. Dośrodkowanie kończy się niecelnym strzałem Krzysztofa Piątka. 53. Polacy cały czas przy piłce. Jedna próba ataku poprzedza drugą i tak ciągle od samego początku drugiej połowy. 51. Krótkie rozegranie rzutu rożnego przez Polaków. Niestety takie rozwiązanie też nie przynosi efektów w postaci chociażby celnego strzału. 49. Od bramki rozpocznie Iker Alvarez. 48. Rzut wolny dla reprezentacji Polski. Niecelne dośrodkowanie, akcja zakończona rzutem rożnym. 46. Zaczynamy drugą połowę spotkania! Polacy przy piłce. 45+1 Koniec pierwszej połowy spotkania. Czas na około 15 minut przerwy. 44. Krzysztof Piątek przewraca się w polu karnym, ale arbiter nie dyktuje jedenastki. 41. Zostały cztery minuty podstawowego czasu gry. 38. Czwarty rzut rożny dla biało-czerwonych zakończony niepowodzeniem. 36. Do końca pierwszej połowy niecałe 8 minut. 35. Dośrodkowanie Jóźwiaka wprost na głowę Arkadiusza Milika. Strzał niestety niecelny. 34. Podopieczni Paulo Sousy rozpoczynają budowę kolejnego ataku. 31. Po 30 minutach gry posiadanie piłki 75 do 25 dla biało-czerwonych. 30. GOOOL! Maciej Rybus dośrodkowuje z rzutu wolnego, a wynik otwiera Robert Lewandowski strzałem z woleja! 28. Kamil Jóźwiak faulowany. Kolejny rzut wolny blisko polka karnego. 26. Pierwszy celny strzał Polaków. Po dośrodkowaniu Kamila Jóźwiaka, Krzysztof Piątek oddaje próbę głową prosto w ręce bramkarza. 24. BIało-czerwoni mieli do tej pory 9 sytuacji bramkowych. Żadna z nich nie zakończyła się celnym strzałem. 21. Reprezentacja Andory znalazła się na chwilę w polu karnym Polaków, ale szybko jakiekolwiek niebezpieczeństwo zostało zażegnane. 19. Trwa zmasowany atak na bramkę Andorczyków. 18. Ogromne zamieszanie w polu karnym Andory! Niestety nic z tego nie wynika. 18. Kolejne nieudane dośrodkowanie Piotra Zielińskiego. 17. Oczywisty faul na Kamilu Jóźwiaku tuż przy polu karnym. 16. Kolejny rzut rożny dla Polaków. 15. Posiadanie piłki w pierwszych 15 minutach 76 do 24 dla reprezentacji Polski 14. Piłka po dośrodkowaniu Piotra Zielińskiego trafia prosto w ręce bramkarza drużyny przeciwnej. 13. Żółta kartka dla Garcii. Faulował Macieja Rybusa. Rzut wolny z lewej strony boiska blisko bolą karnego 11. Pierwsza ofensywna akcja Andory zakończona faulem w ataku. 10. Uderzenie Bereszyńskiego z dystansu niestety niecelne. 9. Podopieczni Paulo Sousy starają się podchodzić pod bramkę przeciwników głównie prawą stroną boiska. 7. Początek meczu bardzo spokojny. Praktycznie ciągle przy piłce są Polacy 4. Przy piłce ponownie biało-czerwoni. Cierpliwie budują akcję 3. Nieudane dośrodkowanie Zielińskiego. Od bramki rozpocznie Andora. 2. Polacy od razy przejmują piłkę. Pierwsza akcja prawym skrzydłem zakończona rzutem rożnym. 1. Sędzia Erik Lambrechts rozpoczyna mecz! Przy piłce Andorczycy 20:40 Czas na Mazurka Dąbrowskiego!! 20:38 Zawodnicy obu drużyn wychodzą na murawę! 20:35 10 minut do rozpoczęcia spotkania! Tak rozgrzewali się Kamil Glik i Kamil Grosicki:

twitter.com 20:19 Skład reprezentacji Polski:

twitter.com

Nikt nie ma wątpliwości, że wygrana w niedzielnym meczu z Andorą to obowiązek. Znajdująca się na 151. miejscu rankingu FIFA drużyna z południowo-zachodniej Europy zostanie podjęta przez Polaków na stadionie Legii Warszawa.

W pierwszym meczu reprezentacji pod wodzą Paulo Sousy Polacy zdołali jedynie zremisować z solidną drużyną węgierską. Można oczekiwać od portugalskiego trenera, że pierwszego zwycięstwa za sterami naszej drużyny uświadczy on w niedzielę 28 marca, bowiem przeciwnikiem biało-czerwonych będzie obiektywnie o wiele słabsza drużyna.

Ciężka sytuacja w meczu z reprezentacją Węgier, w której Polacy cały mecz musieli gonić wynik, pokazała, że nasza drużyna ma silną mentalność. Teraz jeszcze trzeba tylko przełożyć to na wyniki. Robert Lewandowski po remisie z Węgrami w mediach społecznościowych umieścił wpis, w którym napisał: „Szanujemy ten punkt, ale wiemy też jak wiele pracy przed nami. Gramy dalej”.

Mentalność zwycięzców

Na wczorajszej konferencji prasowej Paulo Sousa zapowiedział, że w meczu z Andorą od pierwszej minuty zagrają Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Selekcjoner powiedział, że wystawienie najlepszego napastnika na świecie od pierwszej minuty w takim meczu jest wiadomością, że interesuje ich tylko wygrana. – Nie można myśleć o zwycięstwie dopiero w trakcie meczu. Trzeba to robić jeszcze przed jego rozpoczęciem – dokończył myśl Paulo Sousa.

