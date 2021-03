Legendarny mecz na Wembley, Dariusz Ciszewski i jedno zwycięstwo, czyli historia meczów z Anglią

Reprezentacja Polski rozegrała z Anglią w swojej historii 19 spotkań. Tylko jedno z nich wygrała, siedem zremisowała, a pozostałe 11 niestety przegrała. W środę 31 marca biało-czerwoni rozegrają więc okrągły, 20. mecz przeciwko Anglikom.

Pierwsze polsko-angielskie spotkania

Pierwszym mecz pomiędzy Polską a Anglią odbył się w 1966 roku na stadionie Evertonu w Liverpoolu. Było to spotkanie towarzyskie, które zakończyło się wynikiem 1:1. W tym samym roku odbył się rewanż już na polskiej ziemi, który został wygrany przez gości z wysp 1:0. Na ówczesnych włodarzach Evertonu wrażenie zrobił strzelec jedynej bramki dla Polaków w tym dwumeczu – Jerzy Sadek. Zaproponowali mu nawet transfer do swojej drużyny, ale ustrój polityczny w kraju nad Wisłą uniemożliwił taką opcję.

Jedyny triumf biało-czerwonych

Polska wygrała z Anglią tylko raz. Stało się to w roku 1973, kiedy za sterami polskiej reprezentacji stał Kazimierz Górski. Był to dla niego mecz o posadę, ponieważ zapowiedział, że jeśli Polacy przegrają, on zrezygnuje z prowadzenia drużyny narodowej. Biało-czerwoni zwyciężyli 2:0. W tym spotkaniu drugą bramkę strzelił Włodzimierz Lubański, który chwile po podwyższeniu wyniku został zniesiony z boiska z poważną kontuzją, a do kadry wrócił dopiero po trzech latach.

Ze stadionu Wembley wita Państwa Dariusz Ciszewski!

Trochę bliżej naszych czasów, bo 31 lat temu, polska drużyna poleciała do Anglii zawalczyć o punkty w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy 1992. Odbywało się to dokładnie w rocznicę legendarnego spotkania z Synami Albionu, w którym Polacy zremisowali 1:1 (17.10.1973).

Komentujący to spotkanie Dariusz Szpakowski, chcąc nawiązać do jego komentatorskiego poprzednika Jana Ciszewskiego, który był na meczu w 1973 roku, rozpoczął transmisję od niespodziewanego zdania – Ze stadionu Wembley wita Państwa Dariusz Ciszewski! – i było to tak naprawdę najciekawsze co spotkało tego dnia polskich kibiców, bowiem biało-czerwona reprezentacja przegrała wtedy 2:0.

„Mężczyźni na mundial, chłopcy do domu”

Najnowsza historia potyczek między Anglią a Polską to spotkanie za kadencji Waldemara Fornalika w 2013 roku. Polacy przystępowali do tego meczu bez żadnych szans na awans na mundial w 2014. Biało-czerwoni pojechali na Wembley, przegrali 2:0, a Przegląd Sportowy następnego dnia artykuł poświęcony meczowi Polaków zatytułował „Mężczyźni na mundial, chłopcy do domu", co dobitnie opisuje ówczesną kondycję polskiej kadry.

Mecz Anglia – Polska. Gdzie oglądać?

Miejmy nadzieję, że 31 marca Biało-czerwoni nieznacznie poprawią bilans. Mecz Polaków z Anglikami na Wembley rozpocznie się o godz. 20:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP1 i TVP Sport, a relację na żywo przeprowadzimy również w serwisie Wprost.pl.

