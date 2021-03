UEFA cofa ograniczenie w liczbie kibiców. Przepis z października przestał obowiązywać

1 października 2020 roku Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oficjalnie ograniczyła dopuszczalną ilość kibiców na wszystkich meczach do 30 proc. pojemności stadionu. Odgórne obostrzenie organizacji podyktowane było troską o zdrowie fanów piłki i próbą włączenia się do europejskich działań mających na celu zahamowanie pandemii koronawirusa. Pół roku później działacze uznali jednak, że podobny zakaz nie jest już potrzebny.

Komunikat UEFA

„Komitet Wykonawczy podjął decyzję, że skoro każda z 55 federacji członkowskich znajduje się w innej sytuacji dotyczącej walki z pandemią, to taki limit nie jest już potrzebny, a decyzja o liczbie dozwolonych widzów powinna podlegać wyłącznie odpowiedzialności właściwych władz lokalnych lub krajowych” - możemy przeczytać w komunikacie wydanym prze UEFA.

Pozostałe decyzje Komitetu Wykonawczego UEFA

Zmiana dotyczy nie tylko tradycyjnych rozgrywek, ale też meczów futsalu (futbolu rozgrywanego w w mniejszych zespołach w halach sportowych). UEFA utrzymała jedynie przepisy dotyczące kibiców przyjezdnych, których liczba nadal powinna zostać ograniczona do minimum. Z kwestii czysto sportowych, UEFA podtrzymała decyzję dotyczącą limitu pięciu zmian na mecz. Będzie on obowiązywał podczas zaplanowanych na ten rok mistrzostw Europy, a także meczów Ligi Narodów i spotkań barażowych w eliminacjach do MŚ.

Czytaj też:

Na boisku może być różnie, ale to Polska wygrywa w starciu WAG's. Sami zobaczcie