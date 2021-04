Porto już bez szans? Wieczorem zawalczą z Chelsea w rewanżowym ćwierćfinale

Po wyeliminowaniu Juventusu w 1/8, zawodnicy Porto niekoniecznie byli stawiani w dwumeczu z Chelsea w roli chłopców do bicia. Jednak pierwsze spotkanie, wygrane przez Chelsea 2:0, nie napawa zawodników portugalskiej drużyny optymizmem. Mimo tego trener Porto Sérgio Conceição nie traci animuszu. – Jesteśmy pewni swego. Zdajemy sobie sprawę, że musimy zmierzyć się z trudną dla nas przeszkodą, ale znaleźliśmy się tutaj po to, aby dać właściwą odpowiedź – powiedział na przedmeczowej konferencji szkoleniowiec portugalskiej drużyny.

Chelsea ciągle w formie

Pokonanie drużyny Tuchela we wtorkowym rewanżu może się wydawać z perspektywy Porto o tyle trudne, że na 17 meczów, które The Blues rozegrali pod wodzą niemieckiego szkoleniowca, tylko jeden przegrali. Forma jaką prezentują zawodnicy z Londynu nie pozostawia złudzeń, że żeby wyrwać im awans do półfinału, trzeba się wznieść na wyżyny swoich umiejętności.

– W pełni koncentrujemy się na jutrze, możemy być całkowicie pewni siebie, ponieważ mamy silny skład, zawsze jesteśmy trudną drużyną dla przeciwnika – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Thomas Tuchel, szkoleniowiec Chelsea.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek 13 kwietnia o godzinie 21. Transmisję z meczu można śledzić na Polsat Sport Premium 2.

