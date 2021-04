25. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Zostało sześć meczów do końca rozgrywek

25. kolejka PKO BP Ekstraklasy to osiem spotkań w trzy dni. W piątek rozegrane zostaną dwa mecze, a w sobotę i w niedzielę na kibiców czekają po trzy widowiska piłkarskie.

Ekstraklasa. Kiedy mecze 25. kolejki?

Zmagania w 25. kolejce rozpoczną się 16 kwietnia w piątek od spotkania pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała i Pogonią Szczecin. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 18:00. Pogoń jest na drugiej pozycji w tabeli i traci osiem oczek do lidera, którym jest Legia Warszawa. Podbeskidzie chwilowo znajduje się poza strefą spadkową, ale jedyna drużyna, która ma w tym momencie mniej punktów w tabeli ma jeszcze jedno spotkanie więcej do rozegrania, więc każdy punkt zdobyty w tej i każdej innej kolejce może okazać się dla zawodników z Bielska-Białej zbawienny.

O 20:30 rozpocznie się spotkanie pomiędzy ósmym obecnie Górnikiem Zabrze, a znajdującym się na szóstej pozycji Śląskiem Wrocław. Obie drużyny dzielą tylko dwa punkty, także ewentualne zwycięstwo zabrzan pozwoli im wyprzedzić w tabeli zawodników z Wrocławia.

Sobota z Ekstraklasą

W sobotę 17 kwietnia rozegrane zostaną trzy spotkania. Pierwsze z nich odbędzie się nad morzem, ponieważ gospodarz Lechia Gdańsk podejmie na własnym stadionie zespół Piasta Gliwice. Mecz zaplanowany jest na godzinę 15. Następnie, o 17:30, do walki o punkty w tabeli staną Raków Częstochowa i Lech Poznań. Będzie to oficjalny debiut powracającego do Lecha Macieja Skorży. Trener ten wygrał trzy na osiem inauguracyjnych meczów w karierze.

Kolejne spotkanie rozegrają Wisła Kraków i Warta Poznań. Poznaniacy prezentują w ostatnich miesiącach naprawdę solidną formę, a obecne 7. miejsce w tabeli to dla beniaminka na pewno bardzo satysfakcjonujący wynik.

Mielec, Płock i Warszawa

Niedzielną rywalizację rozpocznie na własnym stadionie Stal Mielec meczem z Zagłębiem Lubin. Mielczanie walczą o utrzymanie w lidze, a ostatnimi czasy zmienili trenera. Z posadą pożegnał się Leszek Ojrzyński, a jego miejsce zajęła legenda mieleckiego klubu Włodzimierz Gąsior, który jako zawodnik wygrywał dwukrotnie w barwach tego klubu mistrzostwo Polski.

O 15 czeka na kibiców mecz Wisły Płock z Jagiellonią Białystok, a o 17:30 rozpocznie się mecz w stolicy pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią. Zawodnicy z Krakowa wcale nie są pewni utrzymania w Ekstraklasie, ponieważ od strefy spadkowej dzielą ich tylko trzy oczka. Każdy strata punktowa może się więc zakończyć dla Cracovii nawet degradacją do niższej ligi.

Ekstraklasa – gdzie i kiedy oglądać?

Wszystkie spotkania można śledzić na Canal+ Sport. Dodatkowo mecz pomiędzy Rakowem Częstochowa a Lechem Poznań będzie transmitowany na TVP Sport.

