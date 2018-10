Selekcjoner pod wrażeniem formy Krzysztofa Piątka. Nie wyklucza ustawienia, na które czekają kibice

7 meczów w Serie A i 9 bramek – to bilans Krzysztofa Piątka po transferze do Genui. Jeśli dorzucimy do tego pucharowe występy, w sumie da to 13 goli w 8 spotkaniach. Co prawda zespół Polaka w ostatniej kolejce przegrał z Parmą 1:3, ale były gracz Cracovii zapisał na swoim koncie jedno trafienie. Nikogo to już nie dziwi, bo fantastyczna seria Piątka trwa od końca sierpnia. 23-latek strzela na zawołanie, a wielu kibiców i ekspertów zachodzi w głowę, jak to możliwe, że polski snajper tak efektownie przywitał się z włoską ligą. Zobaczcie jego ostatnią bramkę w barwach Genui.

Świetna forma Piątka zaowocowała powołaniem od Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski. Swój debiut w pierwszej drużynie Biało-Czerwonych zaliczył we wrześniu, w meczu towarzyskim z Irlandią (1:1), kiedy zagrał przez 60 minut. Warto zaznaczyć, że 23-latek wcześniej był już powołany do drużyny U-20. Z kolei w 2017 r. brał udział w rozgrywanych w Polsce Mistrzostwach Europy U-21. Polacy na tym turnieju spisali się kiepsko, ale Piątek zanotował trzy występy w fazie grupowej.

Piątek u boku Lewandowskiego?

– Krzysiek na dzień dzisiejszy jest w niesamowitej formie. Wypada tylko życzyć, żeby utrzymywał tak wysoką dyspozycję w klubie, również w reprezentacji. Na temat naszych przemyśleń, składu, wszystko wiadome będzie w czwartkowy wieczór – powiedział przed meczem z Portugalią trener Brzęczek.

Nie brakuje głosów, że Piątek po prostu musi dostać szansę w najbliższych meczach reprezentacji. Mało tego, powinien zagrać u boku Roberta Lewandowskiego. W starciu z Irlandią 23-latek wystąpił w ataku z Arkadiuszem Milikiem i bez Piotra Zielińskiego, którego można uznać za głównego rozgrywającego. Piątek nie oddał wtedy żadnego celnego strzału, ale z pewnością nie można traktować tego, jak oblany test.

– Jest możliwość, że możemy zagrać dwoma napastnikami. Nie mieliśmy z Krzyśkiem dużo jednostek treningowych, ale w zajęciach, które wcześniej przeprowadziliśmy widać, że potrafi strzelać bramki – przyznał Brzęczek przed czwartkowym spotkaniem.

Mecz Polska - Portugalia

Po 12 latach znowu zagramy z Portugalią na Stadionie Śląskim w Chorzowie, tym razem w ramach rywalizacji w Lidze Narodów. W 2006 r. w słynnym „Kotle Czarownic”, Polacy pod wodzą trenera Leo Beenhakkera wygrali z reprezentacją tego kraju 2:1. Dwie bramki zapisał wtedy na swoim koncie Euzebiusz Smolarek.

Spotkanie Polska – Portugalia odbędzie się 11 października (czwartek) o godz. 20:45. Relację NA ŻYWO z meczu będzie można znaleźć na łamach Wprost.pl.

