Mecz Polska – Portugalia. Dlaczego Cristiano Ronaldo nie zagra w Chorzowie?

Czytaj także:

NA ŻYWO: Polska – Portugalia

Cristiano Ronaldo nie ma ostatnio dobrej prasy. Pod koniec września Kathryn Mayorga stwierdziła, że Portugalczyk zgwałcił ją w 2009 roku w pokoju hotelowym w Las Vegas. Zawodnik Juventusu Turyn stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom twierdząc, że „gwałt jest wstrętną zbrodnią, która jest przeciwna temu, kim jest i w co wierzy” . Media podjęły temat a prawnik, który reprezentuje Mayrogę, oznajmił, że trzy kolejne kobiety oskarżyły 33-latka o napaść seksualną.

Dlaczego Cristiano Ronaldo nie zagra z Polską?

Sensacyjne doniesienia zbiegły się z ogłaszaniem przez selekcjonerów powołań na mecze reprezentacyjne. Fernando Santos nie powołał Ronaldo na spotkanie z Polską w ramach Ligi Narodów oraz na towarzyskie starcie ze Szkocją, które mistrzowie Europy rozegrają 14 października. Dziennikarze i kibice zaczęli spekulować, że absencja byłego piłkarza Realu Madryt na Stadionie Śląskim jest związana z oskarżeniami o gwałt i ma wyciszyć szum wokół 33-latka. Okazuje się jednak, że nieobecność Portugalczyka może wynikać z bardziej błahego powodu.

Już w sierpniu włoska „La Gazzetta dello Sport” donosiła, że Cristiano Ronaldo może jesienią zostać odsunięty od reprezentacji. Miała być to decyzja samego piłkarza i wiązać się z potrzebą aklimatyzacji w nowym klubie. Po dziewięciu latach gry dla drużyny ze stolicy Hiszpanii 33-latek przeniósł się do Juventusu Turyn. Początki w „Starej Damie" nie były łatwe, a zawodnik miał problemy ze skutecznością. Przerwa na mecze reprezentacji miała być szansą na spokojny trening i wypracowanie formy, którą imponował w Realu. Santos spełnił życzenie swojego najlepszego zawodnika i nie powołał go na mecz Ligi Narodów z Włochami oraz towarzyskie spotkanie z Chorwacją, które Portugalczycy rozgrywali we wrześniu.

Biorąc pod uwagę doniesienia włoskiego dziennika, odsunięcie Cristiano Ronaldo od kadry na mecz z Polską, nie dziwi. Może być jednak zastanawiające, ponieważ Portugalczyk od czasu wrześniowych spotkań rozegrał kilka meczów w barwach Juventusu i miał szansę na zgranie z kolegami oraz złapanie rytmu meczowego. Trzeba brać jednak pod uwagę, że oskarżenia o gwałt i idące w ślad za tym zamieszanie medialne, mogły w jakiś sposób wpłynąć na decyzję trenera reprezentacji. Jedno jest pewne - kibice, którzy wykupili bilety na czwartkowy myśl z nadzieją zobaczenia w akcji jednego z najlepszych piłkarzy na świecie mogą być zawiedzeni.

Gdzie i o której godzinie mecz Polska – Portugalia?

Spotkanie Polska – Portugalia odbędzie się 11 października (czwartek) o godz. 20:45. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Gdzie oglądać mecz Polska – Portugalia?

Transmisja z meczu będzie dostępna w TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. To jednak nie wszystko, bowiem spotkanie będzie można obejrzeć także w internecie na stronach sport.tvp.pl oraz ipla.tv. Tradycyjnie, relację NA ŻYWO z meczu reprezentacji Polski kibice znajdą również na Wprost.pl.

Czytaj także:

Wracamy do „Kotła Czarownic”, by wyrównać rachunki z Portugalią. Już raz dokonaliśmy tam niemożliwego