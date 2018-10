Polacy mają coś do udowodnienia, Włosi pod ścianą. Biało-Czerwoni grają w Lidze Narodów

To nie tak miało wyglądać. Stadion Śląski jest dla polskiej reprezentacji miejscem szczególnym, a co najważniejsze – szczęśliwym. Po historycznych zwycięstwach z Portugalią w 2006 i Niemcami w 2010, Biało-Czerwoni ulegli w czwartek właśnie aktualnym mistrzom Europy. To już historia, a przed podopiecznymi Jerzego Brzęczka szansa na osiągnięcie dobrego wyniku z Włochami, którzy choć od kilku lat są w lekkim dołku, to wciąż nieodłącznie kojarzą się z solidną piłką na światowym poziomie.

Zmiany w składzie

Jerzy Brzęczek lubi zaskakiwać. Taką niespodzianką jest z pewnością gra dwójką napastników, gdzie w meczu z Portugalią obok Roberta Lewandowskiego wystąpił Krzysztof Piątek. Niewykluczone, że zawodnik Genoi znowu będzie współpracował z kapitanem kadry, a Arkadiusz Milik rozpocznie mecz na ławce. Selekcjoner musi wprowadzić roszady w linii pomocy, ponieważ za żółte kartki będzie pauzował Mateusz Klich. Tym samym okazję do zaprezentowania się z dobrej strony może dostać Karol Linetty. Nie wiadomo jeszcze, czy na boisko wybiegnie Bartosz Bereszyński, który po starciu z Portugalią uskarżał się na problemy zdrowotne.

Stawka meczu

Liga Narodów to nowy twór w ramach rozgrywek UEFA. Turniej jest specyficzny, a jego zasady wciąż pozostają niejasne dla wszystkich kibiców. Przypomnijmy, 55 reprezentacji zostało podzielonych na cztery dywizje, w zależności od współczynnika UEFA. Polska wylądowała w dywizji A, razem z m.in. Anglią, Belgią, Chorwacją, Francją, Hiszpanią, Portugalią i Włochami. Drużyny zostały podzielone na grupy i grają w systemie każdy z każdym, a zwycięzca grupy awansuje do turnieju finałowego.

Najsłabsze ekipy spadną do niższej dywizji. Co istotne, jeśli jakaś kadra nie zakwalifikuje się do mistrzostw Europy 2020, a będzie wysoko notowana w Lidze Narodów, ma szansę na grę w fazie Play Off. Jest więc o co walczyć, a Polacy i włosi znajdują się w podobnej sytuacji. Po przegranych z Portugalią i remisie w bezpośrednim starciu, Biało-Czerwoni i „Azzurri” mają po jednym punkcie. Polacy dzięki lepszemu bilansowi strzelonych bramek wyprzedzają Włochów w tabeli. Wygrana w dzisiejszym meczu da zwycięskiej ekipie komfort przed rewanżowym spotkaniem z mistrzem Europy. To wciąż nie jest jednak turniej najwyższej rangi, a najistotniejsze jest przetestowanie nowego ustawienia oraz zgrania drużyny przed kolejnymi imprezami mistrzowskimi.

Gdzie i o której godzinie mecz Polska – Włochy?

Spotkanie Polska – Włochy odbędzie się 14 października (niedziela) o godz. 20:45. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie podopieczni Jerzego Brzęczka grali w czwartek z Portugalią.

Gdzie oglądać mecz Polska – Włochy?

Transmisja z meczu będzie dostępna w TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. To jednak nie wszystko, bowiem spotkanie będzie można obejrzeć także w internecie na stronach sport.tvp.pl oraz ipla.tv. Tradycyjnie, relację NA ŻYWO z meczu reprezentacji Polski kibice znajdą również na Wprost.pl.

