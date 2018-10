Mecz Polska – Włochy. O której i gdzie transmisja?

Przegrane spotkanie z Portugalią to już historia. Choć Polacy znacznie skomplikowali swoją sytuację w Lidze Narodów, to nie są jeszcze na straconej pozycji. Mecz z Włochami będzie okazją nie tylko do podratowania dorobku punktowego, ale także do przetestowania nowego ustawienia przewidzianego przez Jerzego Brzęczka. Niewykluczone, że selekcjoner Biało-Czerwonych zdecyduje się na kilka roszad w składzie, dając szanse innym graczom niż ci, których widzieliśmy w czwartek.

Gdzie i o której godzinie mecz Polska – Włochy?

Spotkanie Polska – Włochy odbędzie się 14 października (niedziela) o godz. 20:45. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie podopieczni Jerzego Brzęczka grali w czwartek z Portugalią.

Gdzie oglądać mecz Polska – Włochy?

Transmisja z meczu będzie dostępna w TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. To jednak nie wszystko, bowiem spotkanie będzie można obejrzeć także w internecie na stronach sport.tvp.pl oraz ipla.tv. Tradycyjnie, relację NA ŻYWO z meczu reprezentacji Polski kibice znajdą również na Wprost.pl.

