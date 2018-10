NA ŻYWO: Polska - Włochy

Polacy już w sobotę trenowali na Stadionie Śląskim:

Podopieczni Jerzego Brzęczka po porażce 2:3 z Portugalią staną przed szansą na zrehabilitowanie się przed własną publicznością. W pierwszym meczu z zespołem prowadzonym przez Roberto Manciniego padł remis 1:1. Zarówno sami zawodnicy jak i trener podkreślają, że drużyna wciąż przyzwyczaja się do nowego ustawienia. Wprowadzenie zawodników takich jak Krzysztof Piątek i zgranie ich z kadrą też musi zająć trochę czasu. Nie należy więc spodziewać się po Biało-Czerwonych płynnej gry przez całe 90 minut. Reprezentanci grają jednak w „Kotle Czarownic”, a to zobowiązuje do ambitnej gry od pierwszego gwizdka sędziego.

Gdzie i o której godzinie mecz Polska – Włochy?

Spotkanie Polska – Włochy odbędzie się 14 października (niedziela) o godz. 20:45. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie podopieczni Jerzego Brzęczka grali w czwartek z Portugalią.

Gdzie oglądać mecz Polska – Włochy?

Transmisja z meczu będzie dostępna w TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. To jednak nie wszystko, bowiem spotkanie będzie można obejrzeć także w internecie na stronach sport.tvp.pl oraz ipla.tv. Tradycyjnie, relację NA ŻYWO z meczu reprezentacji Polski kibice znajdą również na Wprost.pl.