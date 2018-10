NA ŻYWO: Polska - Włochy

Koniec spotkania! Przegrywamy z Włochami. 90 min.+3 Insigne dogrywał z rzutu rożnego, do piłki dopadł Biraghi i umieścił ją w siatce. Niestety, rywale obejmują prowadzenie tuż przed końcem spotkania. 90 min.+2 GOOOOOOOL! Włosi obejmują prowadzenie! 90 min.+2 Włosi atakują prawym skrzydłem. Wybijamy futbolówkę i rywale mają rzut rożny. 90 min.+1 Milik w polu karnym do Glika, nasz stoper uderza, ale prosto we włoskiego bramkarza. 90 min. Lewandowski ucierpiał w starciu z Chiellinim. Końcówka spotkania, ale nikt nie odpuszcza. 89 min. Grosicki rusza z piłką, Dogrywa do Błaszczykowskiego, ten upada przed polem karnym, ale nie ma faulu! 88 min. Schodzi Reca, wchodzi Jędrzejczyk. Nie zobaczymy dzisiaj Piątka na boisku, co kibice kwitują głośnymi gwizdami. 87 min. Reca poradził sobie z Piccinim, po chwili piłka odbija się od Barelli i Szczęsny zacznie od bramki. 87 min. Włosi rozgrywają przed szesnastką Biało-Czerwonych. Podopieczni Brzęczka próbują odbioru, ale na razie im się to nie udaje. 86 min. Azzurri po raz kolejny złapani na spalonym. Dobrze ustawiają się polscy defensorzy. 85 min. Milik na spalonym, Włosi zaczną od rzutu wolnego. Coraz bliżej do końca spotkania, tymczasem kibice domagają się wejścia Krzysztofa Piątka na boisko. 84 min. Zmiana w zespole rywali. Schodzi Florenzi, za niego wchodzi Piccini. 83 min. Standardowo Reca wrzuca w pole karne, a piłka ląduje w rękach Donnarummy. 82 min. Zieliński centruje w szesnastkę, ale Bonucci wybija. Rzut z autu dla Biało-Czerwonych. 81 min. Wrzutka w pole karne, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Szczęsny od bramki. 81 min. Rzut rożny dla Włochów. A w międzyczasie zmiana. Wchodzi Lasagna, schodzi Bernardeschi. Ciekawe ujęcie...

https://twitter.com/Vivo_Azzurro/status/1051560097837662208 46 min. Mamy nadzieję, że wejście skrzydłowych ożywi grę Polaków. Przy piłce Włosi. 46 min. Podwójna zmiana w polskiej reprezentacji. Wchodzą Grosicki i Błaszczykowski, schodzą Szymański i Linetty. 46 min. Rozpoczynamy drugą część spotkania. Oby lepszą w wykonaniu Biało-Czerwonych Koniec pierwszej połowy! Zapraszamy po przerwie. 45 min. Florenzi do Insigne, ten krótko mu odgrywa, Florenzi uderza, ale Szczęsny świetnie broni! 44 min. Florenzi próbuje zagrywać, ale Reca dobrze blokuje. Rzut z autu dla Azzurri. 43 min. Nieco nudniejszy fragment spotkania. Walka w środkowej strefie, ale obie drużyny bez konkretów w ataku. 42 min. Zieliński zagrywa na prawą stronę do Bereszyńskiego, ale ten na spalonym. Szkoda, bo zamysł był dobry. 41 min. Włosi w ataku pozycyjnym. Czy Polakom uda się jeszcze zagrozić rywalom w pierwszej połowie? 39 min. Reca poradził sobie z Barellą, od bramki zacznie Szczęsny. 38 min. Góralski przecina prostopadłe podanie rywali, Włosi stracili dzięki temu impet w ataku. 37 min. Bernardeschi uderza zza pola karnego, ale świetnie ustawiony Szczęsny. 36 min. SZCZĘSNY! Świetna parada bramkarza Juventusu, Chiellini uderzał a piłka jeszcze uderzyła po koźle. Rzut rożny dla Włochów. 36 min. Bednarek fauluje Barelę. Rzut wolny dla rywali. 34 min. Zieliński dośrodkowuje, ale wyjaśniają Włosi. Mamy jeszcze rzut z autu. 33 min. Szczęsny broni strzał Jorginho! Po chwili kontra Polaków, strzela Milik ale blokują Włosi. Mamy rzut rożny. 31 min. Żółta kartka dla Jorginho za faul na Lewandowskim. 30 min. INSIGNE! Po raz drugi poprzeczka ratuje Polaków. Było gorąco! 30 min. Polacy znowu mają problem w formacji ofensywnej, nie zagrażamy dzisiaj Włochom. 29 min. Azzurri w ataku pozycyjnym, w końcu jednak się mylą i Bereszyński wybija do przodu. 28 min. Dużo strat po obu stronach, teraz Włosi mają rzut z autu w pobliżu naszego pola karnego. 27 min. Dużo zamieszania w naszym polu karnym, ale po chwili wyjaśniamy sytuację. 25 min. Świetnie teraz Polacy w odbiorze, odzyskujemy piłkę. Po chwili jednak Lewandowski fauluje rywala i Włosi mają rzut wolny. 24 min. Groźna sytuacja w szesnastce Szczęsnego. Bernardeschi uderza, ale na szczęście niecelnie. 23 min. Głośny doping na trybunach. Kibice niezrażeni mało porywającą grą Polaków, gorąco dopingują swoich ulubieńców. 23 min. Prostopadła piłka do Linettego, ale za mocno. Od bramki Donnarumma. 22 min. Zieliński dośrodkowuje na Bednarka, nasz stoper nie doszedł do piłki i upadł w polu karnym. Wstał już, otrzepał się i gra dalej. 21 min. Polacy w końcu dłużej utrzymują się przy piłce. Na razie operują nią w środkowej strefie boiska. Lewandowski faulowany, rzut wolny dla Biało-Czerwonych. 20 min. Lewandowski szarżuje lewym skrzydłem, próbuje zagrywać, ale blokuje Bonucci. 19 min. Linetty walczył przy linii bocznej z rywalem, ale ostatecznie Włosi zaczną od rzutu z autu. 18 min. Bereszyński w pole karne, ale Włosi poradzili sobie z tym dośrodkowaniem. Na razie nasze centry nie robią szkody Włochom. 17 min. Zieliński w szesnastkę, tam Reca zgrywał głową do środka, ale wybili piłkę rywale. Nasz obrońca po drodze był faulowany i leży w polu karnym Włochów. 15 min. Milik faulowany przez Barellę. Rzut wolny dla Biało-Czerwonych, będzie szansa na dośrodkowanie. 14 min. Daleki wykop Szczęsnego, ale wprost pod nogi rywali. Włosi zdominowali nas w środkowej strefie. Teraz faul na Zielińskim i zaczniemy od rzutu wolnego. 12 min. Szczęsny! Znowu gorąco w polskiej szesnastce, najpierw polski bramkarz piąstkuje strzał Włocha, a później piłkę wybijają Polacy. Goście coraz bardziej się rozkręcają. Włoscy kibice także pojawili się na Stadionie Śląskim:

https://www.wprost.pl/pilka-nozna/reprezentacja-polski/10160582/polacy-maja-cos-do-udowodnienia-wlosi-pod-sciana-bialo-czerwoni-graja-w-lidze-narodow.html 19:20 Poznaliśmy już skład, w jakim wybiegną na boisko Biało-Czerwoni!

Podopieczni Jerzego Brzęczka po porażce 2:3 z Portugalią staną przed szansą na zrehabilitowanie się przed własną publicznością. W pierwszym meczu z zespołem prowadzonym przez Roberto Manciniego padł remis 1:1. Zarówno sami zawodnicy jak i trener podkreślają, że drużyna wciąż przyzwyczaja się do nowego ustawienia. Wprowadzenie zawodników takich jak Krzysztof Piątek i zgranie ich z kadrą też musi zająć trochę czasu. Nie należy więc spodziewać się po Biało-Czerwonych płynnej gry przez całe 90 minut. Reprezentanci grają jednak w „Kotle Czarownic”, a to zobowiązuje do ambitnej gry od pierwszego gwizdka sędziego.

Gdzie i o której godzinie mecz Polska – Włochy?

Spotkanie Polska – Włochy odbędzie się 14 października (niedziela) o godz. 20:45. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie podopieczni Jerzego Brzęczka grali w czwartek z Portugalią.

Gdzie oglądać mecz Polska – Włochy?

Transmisja z meczu będzie dostępna w TVP1, TVP Sport i Polsat Sport. To jednak nie wszystko, bowiem spotkanie będzie można obejrzeć także w internecie na stronach sport.tvp.pl oraz ipla.tv. Tradycyjnie, relację NA ŻYWO z meczu reprezentacji Polski kibice znajdą również na Wprost.pl.

