Bolesne skutki porażki z Włochami. Polska zaliczy historyczny spadek

Reprezentacja Polski po porażce z Włochami na Stadionie Śląskim w Chorzowie (0:1) spadnie do niższej dywizji Ligi Narodów. Co to oznacza dla zespołu Jerzego Brzęczka i jak dalej będzie wyglądać rywalizacja w tych rozgrywkach?

Nie tak miał wyglądać powrót reprezentacji Polski do słynnego „Kotła Czarownic" w Chorzowie. Biało-Czerwoni przegrali 11 października z Portugalią 2:3. Podopieczni Jerzego Brzęczka nie dali rady również w starciu z Włochami 14 października. Po golu straconym w ostatnich minutach meczu także musieli uznać wyższość rywali. Historyczny spadek w Lidze Narodów Niestety, te dwie porażki sprawiły, że Polacy spadną z dywizji A w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni tym samym staną się pierwszą ekipą w historii, która znajdzie się w niższej dywizji. Polacy aktualnie tracą do będących na pozycji lidera mistrzów Europy pięć punktów. Z kolei do Włochów – trzy oczka. Przed drużyną trenera Brzęczka jeszcze ostatni mecz Ligi Narodów z Portugalią. To spotkanie odbędzie się na wyjeździe 20 listopada 2018 r. o godzinie 20.45. Liga Narodów „nieważna"? Po porażce z Włochami Robert Lewandowski odniósł się do kolejnego słabego meczu drużyny narodowej. Jak podaje Sport.pl, kapitan reprezentacji Polski miał stwierdzić, że Liga Narodów jest dla niego... nieważna. – Nawet do końca jej nie rozumiem. Na tym etapie mecze z Włochami czy z Portugalią utrudniły nam sprawę, bo dopiero szukaliśmy rozwiązań, a musieliśmy mierzyć się z silnymi rywalami – ocenił.

