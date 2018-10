Spięcie Lewandowskiego z Brzęczkiem? Ostra reakcja selekcjonera na słowa kapitana

Reprezentacja Polski przegrała z Włochami 0:1 w spotkaniu Ligi Narodów UEFA. Biało-Czerwoni w pierwszej połowie byli tłem dla rywali. Grali wówczas bez klasycznych skrzydłowych i z dwójką napastników. Piłkarze lepiej radzili sobie w drugiej części meczu, gdy ustawieni byli w starym systemie. Zwrócił na to uwagę m.in. kapitan drużyny Robert Lewandowski. – Popatrzmy, jak trudno było nam stworzyć sytuacje –odniósł się do gry z wariantem bez „skrzydeł”.

Co na to Jerzy Brzęczek?

Na pomeczowej konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek odniósł się do słów Lewandowskiego. – Piłkarze przede wszystkim powinni skoncentrować się na tym, żeby wykonywać zadania narzucone przez trenera. Pamiętam, że Robert po treningu mówił, że wszystko wyglądało bardzo dobrze – powiedział trener.

Milik: Robimy to, co trener każe

Chwilę po ostatnim gwizdku Arkadiusz Milik ocenił grę reprezentacji Polski przed kamerą TVP Sport. – Moim zdaniem nie zasłużyliśmy na coś więcej. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Włosi byli dzisiaj zdecydowanie lepszym zespołem, kontrolowali całe spotkanie. Mogliśmy jednak zremisować i szkoda tej bramki w końcówce – stwierdził.

Piłkarz Napoli odnośnie sugestii, że Biało-Czerwoni lepiej radzą sobie grając w ustawieniu ze skrzydłowymi odparł, że „decyzje zawsze należą do trenera”. – My robimy tylko to, co trener nam każe. (...) Staramy się robić wszystko jak najlepiej, ale to nie wychodzi. Było widać, że męczymy się, nie umiemy utrzymać się przy piłce – kontynuował.