Ranking FIFA. Polskę czeka nieunikniony spadek

Bolesne skutki porażki z Włochami. Polska zaliczy historyczny spadek

Reprezentacja Polski po porażce z Włochami na Stadionie Śląskim w Chorzowie (0:1) spadnie do niższej dywizji Ligi Narodów. Co to oznacza dla zespołu Jerzego Brzęczka i jak dalej będzie wyglądać rywalizacja w tych rozgrywkach?