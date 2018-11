Awaryjne powołanie Jerzego Brzęczka. Wszystko przez kontuzję Kamila Glika

Thiago Cionek ma na koncie 20 występów w drużynie narodowej. Po raz ostatni obrońca włoskiego SPAL 2013 w narodowych barwach zagrał w meczu z Senegalem na mundialu w Rosji.

Dodatkowe powołanie selekcjonera Jerzego Brzęczka to efekt kontuzji pachwiny Kamila Glika. Stoper AS Monaco nabawił się urazu w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów AS Monaco – Club Brugge (0:4). Glik musiał opuścić boisko w 76. minucie. Mimo problemów ze zdrowiem obrońca stawi się w poniedziałek na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Ostatnie mecze w tym roku

W listopadzie reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania. Najpierw podopieczni Jerzego Brzęczka towarzysko zmierzą się z Czechami. Spotkanie z naszymi południowymi sąsiadami odbędzie się 15 listopada w Gdańsku. Z kolei 20 listopada w Guimares Biało-Czerwoni zagrają ostatni mecz w Lidze Narodów z Portugalią. Selekcjoner powołał szeroką kadrę, z której desygnuje zawodników do gry w obu spotkaniach. W linku poniżej znajduje się pełna lista piłkarzy wybranych przez Jerzego Brzęczka.

