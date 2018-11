Nie Fabiański i nie Szczęsny. Trener Brzęczek zaskakuje obsadą bramki

Decyzją Jerzego Brzęczka to Łukasz Skorupski z włoskiego klubu Bologna dostanie szansę w meczu z Czechami. Jak tłumaczył selekcjoner na poniedziałkowej (12 listopada) konferencji prasowej, zawodnik ten zagra od pierwszej minuty, ponieważ „takie były wcześniejsze ustalenia”. 27-latek jak dotąd tylko dwa razy otrzymywał szansę na grę w dorosłej reprezentacji Polski.

Jerzy Brzęczek potwierdził też, że w spotkaniu rozgrywanym w czwartek 15 listopada o godzinie 18:00 nie zagra filar defensywy Biało-czerwonych – Kamil Glik. Przyczyną nieobecności defensora AS Monaco jest kontuzja pachwiny. – Kamil jest bardzo doświadczonym piłkarzem, więc to strata ze względów sportowych, ale i osobowościowych. Jednocześnie to szansa dla innych zawodników. Nieszczęście jednego może być szczęściem drugiego – komentował osłabienie selekcjoner.

Listopadowe mecze Polaków

W listopadzie reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania. Najpierw podopieczni Jerzego Brzęczka towarzysko zmierzą się z Czechami. Spotkanie z naszymi południowymi sąsiadami odbędzie się 15 listopada w Gdańsku. Z kolei 20 listopada w Guimares Biało-Czerwoni zagrają ostatni mecz w Lidze Narodów z Portugalią. Selekcjoner powołał szeroką kadrę, z której desygnuje zawodników do gry w obu spotkaniach. Poniżej prezentujemy zestawienie wybrańców Brzęczka.

Bramkarze:

Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny.

Obrońcy:

Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Marcin Kamiński, Tomasz Kędziora, Hubert Matynia, Paweł Olkowski, Rafał Pietrzak.

Pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski, Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jacek Góralski, Damian Kądzior, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Damian Szymański, Piotr Zieliński.

Napastnicy:

Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Adam Buksa.

