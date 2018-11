NA ŻYWO: Portugalia - Polska

Jako podsumowanie końcówki tego meczu, kilka opinii z Twittera: https://twitter.com/a3Kuba/status/1064996166964776961 https://twitter.com/MaciejoSzczesny/status/1064996243116576769 https://twitter.com/GabG1948/status/1064996421462503424 https://twitter.com/Maciekdab2/status/1064996430014803969 https://twitter.com/DawidPredko/status/1064996552308125696 90 min +5 Ostatni gwizdek sędziego i to przykre widowisko nareszcie dobiega końca. 90 min. +4 Z boiska schodzi Piotr Zieliński. W jego miejsce Damian Szymański. Oba zespoły grają już na czas. Dlaczego Polacy nie atakują, mają jednego zawodnika więcej na boisku? Tłumaczyć można to kwestią rozstawienia w przyszłych eliminacjach mistrzostw Europy. Z punktu widzenia fair play, nie da się jednak na to patrzeć. 90 min. +3 Bramkarz reprezentacji Portugalii zgłasza kontuzję. Trener Santos wykorzystał już wszystkie zmiany. 90 min. Sędzia dolicza cztery minuty. 90 min. Ukarany Joao Mario. 89 min. Zieliński świetnie próbował uciec z piłką, faulowany jednak przez dwóch zawodników. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. 88 min. Zieliński sprytnie przepuszcza do Milika, Portugalczycy wybijają, z dobitką spieszy Kądzior, ale daleko ponad bramką. 87 min. Milik wygrywa walkę o górną piłkę, ale później Góralski wpada w Joao Mario. Portugalia zyskuje czas. 86 min. Andre Silva schodzi z boiska. Wchodzi Eder. 85 min. Niezrozumiała gra polskich zawodników. Wymieniają piłkę między obrońcami. Kibice gwiżdżą. 83 min. Ruben Dias dogrywał przez całe boisko do Andre Silvy, ale ten nieznacznie na spalonym. 82 min. Dwóch polskich zawodników upadało teraz przed polem karnym Beto, ale sędzia nie odgwizdał faulu. Na szczęście kontra przeciwników nie zakończyła się strzałem. 80 min. Kolejny strzał z dystansu. Tym razem Tomasz Kądzior. 79 min. Zieliński podciągnął z piłką kilkanaście metrów i huknął z całej siły w długi róg bramki. Beto bronił dwiema rękami. Potężny strzał, ale bliżej środka bramki. Rzut rożny dla Biało-czerwonych. 78 min. Bednarek mądrze przepuszcza piłkę do Szczęsnego. 78 min. Z boiska schodzi Kamil Grosicki. W jego miejsce Damian Kądzior. Żółta kartka dla Przemysława Frankowskiego. Przeciwnik pokazuje, że był uderzany łokciem. 77 min. Bruma groźnie w pole karne Szczęsnego. Wybijał wracający Góralski! 76 min. Grosicki wypuścił Bereszyńskiego, ale ten nie miał już siły, by wyprzedzić Cancelo. 74 min. Z boiska schodzi Klich. W jego miejsce Góralski. 72 min. Tu powtórzony rzut karny Milika. 71 min. Portugalczycy grają w dziesiątkę ale naciskają. Cionek z Bednarkiem z trudem wybijają piłkę. Ratują zespół przez rzutem rożnym. Ta wraca jednak do przeciwnika, który znów rozpoczyna wymianę podań. 70 min. Rafa Silva schodzi z boiska, w jego miejsce Bruma. 69 min. Wreszcie dobre dogranie, strzelał Krychowiak, ale niestety ponad bramką! To była doskonała sytuacja do zdobycia drugiego gola! 68 min. Rzut rożny dla Polski. Grosicki przy piłce. Spore kontrowersje wokół tej sytuacji. Czy Danilo zasłużył na czerwoną kartkę? 65 min. GOOOOOL!!!!! Arkadiusz Milik po raz drugi strzela z karnego! Tym razem sędzia zalicza! 64 min. Milik strzela ale sędzia każe powtarzać! 63 min. Danilo faulował Milika w polu karnym! 61 min. Joao Mario za Raphaela Guerreiro 59 min. Klich stracił i już Portugalczycy zaczynają wymianę podań. 58 min. Wreszcie trochę odważniej Polacy. 58 min. Mało brakowało!! O mało nie było gola samobójczego. Wcześniej zablokowany strzał Grosickiego i dobitka Milika. 57 min. Klich wywalczył rzut z autu pod samym polem karnym Portugalczyków. 56 min. Moment geniuszu Zielińskiego! Świetnie się obrócił, dograł dokładnie do Grosickiego. Ne jednak ponad bramką. 55 min. Pepe fauluje Milika przy linii środkowej boiska. 54 min. Gorąco w polu karnym Szczęsnego. Na szczęście było zbyt gęsto, by przepchnąć piłkę przez linię bramkową. 53 min. Wszyscy Polacy na własnej połowie, zamknięci przez przeciwników. 53 min. Bezpańska piłka przeleciała wzdłuż bramki Szczęsnego. Dobrze, ze nikt nie zamykał tego dośrodkowania. 52 min. Szarża Polaków jednak zatrzymana. Kontrę Portugalczyków ofiarnie powstrzymał Bereszyński. Bezbłędny dziś w obronie. 51 min. Klich i Bereszyński dobrze w obronie. Polacy z kontrą. 50 min. Tu sytuacja Biało-czerwonych z pierwszej połowy:



https://twitter.com/sport_tvppl/status/1064984202645368832 50 min. Kiepskie dośrodkowanie Grosickiego. 49 min. Frankowski wywalczył rzut rożny. Akcji nie zapoczątkowało dobre podanie Polaków, ale odbiór Klicha. 48 min. Rafa strzelił między nogami obrońcy, ale za lekko i piłka ląduje w rękawicach Szczęsnego. 47 min. Sanches egoistycznie, odebrał piłkę koledze, bo od razu ją stracić. 46 min. Portugalczycy już odnajdują rytm z pierwszej połowy. Wymieniają dużo dokładnych podań, po czym błyskawicznie podkręcają tempo akcji. Zaczynamy drugą połowę! Jak dotąd Sanches imponuje aktywnością. Jego odpowiednik po drugiej stronie - Piotr Zieliński - mógłby podjąć wyzwanie.



https://twitter.com/FTalentScout/status/1064979906881363970 Gol Silvy z jeszcze innej kamery, w jeszcze lepszej jakości:



https://twitter.com/BenficaYouth/status/1064982132068618240 Internauci już szykują memy, ale Biało-czerwoni mają jeszcze 45 minut na poprawienie swojej gry i wyniku. Czy zobaczymy dziś przebudzenie kadry Brzęczka? Zapraszamy na drugą połowę.



https://twitter.com/TotolotekPL/status/1064981554257190912 Posiadanie piłki przez ostatni kwadrans gry nieznacznie poprawiło się na korzyść piłkarzy Jerzego Brzęczka i obecnie wynosi 51 do 49 proc. na korzyść gospodarzy. Na stadionie w Guimaraes oglądamy względnie wyrównane spotkanie, jeżeli porównywać je z deklasacją pamiętaną z pierwszego meczu.



Portugalczycy poza jednym celnym strzałem nie zagrażali dotąd bramce strzeżonej przez Szczęsnego. Polacy odpowiedzieli również jednym celnym strzałem Frankowskiego. 45 min. +1 Wybijają Polacy, ale kolejnego stałego fragmentu nie będzie. Sędzia kończy pierwszą połowę spotkania. 45 min. Renato Sanches minął dwóch polskich piłkarzy. Piłkę wślizgiem wybił mu dopiero Thiago Cionek. Rzut rożny dla Portugalii. 44 min. Tu lepszy widok na gola Andre Silvy:



https://twitter.com/SSR57B/status/1064978563919749120 43 min. Grosicki dośrodkowuje, Frankowski strzela z woleja, ale znacznie ponad bramką. 42 min. Frankowski faulowany, ale ambitny Klich mimo wszystko wywalczył piłkę. Rzut rożny dla Polski. 41 min. Cancelo domagał się odgwizdania faulu, ale Bereszyński zdaniem sędziego blokował go zgodnie z przepisami. 40 min. Po chwilowym chaosie Portugalczycy odzyskują kontrolę nad meczem. Piłka znów "klei im się do nogi". 38 min. I teraz Frankowski!!!! Dobre podanie, ale bramkarz lepszy od naszego skrzydłowego! Beto ratuje swój zespół! 36 min. Poprzeczka!!!! Strzelał Kędziora! Dobitki nie było ze względu na odgwizdany przez sędziego faul na bramkarzu. 34 min. https://twitter.com/DSzpik/status/1064977304554807297 33 min. Przedłużone dośrodkowanie z rzutu rożnego i piłka mija bezradnego bramkarza Biało-czerwonych. Zdobywcą bramki Andre Silva. Dośrodkowywał Renato Sanches. 33 min. GOL!!! 32 min. Raphael Guerreiro zamieszał przeciwnikiem, dograł do Sanchesa, a ten uderza z dystansu. Po rykoszecie Portugalczycy mają rzut rożny. 31 min. I kolejna strata Polaków. W sumie w ciągu ostatnich 60 sekund zaliczyli dwie. 30 min. William Carvalho fauluje Krychowiaka. Moment oddechu dla podopiecznych Brzęczka. 29 min. Prosta strata w środku pola i Portugalczycy zdobywają kolejne minuty przy piłce. 28 min. Bereszyński nie pozwala minąć się żadnemu przeciwnikowi. Portugalia jedynie od autu. 27 min. I nasz drugi stoper ukarany żółtą kartką. Bednarek fauluje Andre Silvę, uniemożliwiając mu wyprowadzenie kontry. 26 min. Polacy teraz lewą stroną. Bereszyński znów próbuje sprintu. Tej dynamiki niestety brakuje u pozostałych zawodników. 25 min. Cionek do Kędziory, Kędziora do Milika, ten do Klicha i... strata. Ale chwilę później już kolejny atak Polaków. Gdyby Milik się nie pośliznął, mogło być groźnie. 24 min. Bednarek wybija groźną piłkę wrzucaną przez Danilo. 23 min. Akcja Renato Sanchesa chyba spodobała się kibicom.



https://twitter.com/Lemonafide/status/1064973416690798594 22 min. Polacy z trudem wymieniają piłkę na własnej połowie. Delikatny pressing Portugalczyków doprowadził do straty. Co by było, gdyby przeciwnicy szybciej dobiegali do piłki? 20 min. Milik przytomnie przejmuje piłkę i dobrze rozprowadza akcję Polaków. Koledzy jednak nie mieli pomysłu. To już któryś z kolei dobry przechwyt Milika. 18 min. Klich niedokładnie do Frankowskiego. Znów oddajemy piłkę przeciwnikowi. 17 min. Posiadanie piłki 56 do 44 na korzyść Portugalii. 16 min. Pierwszy kwadrans nie przyniósł goli, ani klarownych sytuacji strzeleckich. 15 min. Po błędzie obrońcy Frankowski strzelał z bliskiej odległości! Bramkarz broni strzał i dobitkę. Cała akcja i tak zostaje przerwana. Polak pomagał sobie ręką. 15 min. Grosicki dobrze dośrodkowuje, ale wybijają Portugalczycy. 14 min. Bereszyński faulowany. Mamy rzut wolny blisko bramki Beto. 13 min. Rzut rożny dla Portugalii. Krótko rozegrany. Cancelo kończy akcję silnym strzałem z dystansu. Ponad bramka. 12 min. Kolejna kontra Polaków zepsuta przez niedokładne podanie. Polacy grają bardzo szybko, przez co bardzo rzadko są przy piłce. 11 min. Bardzo dobrze w defensywie Bereszyński. Przerwał groźną akcję Portugalczyków. 10 min. Żółta kartka dla Thiago Cionka. Faulował Andre Silvę. 9 min. Błąd bramkarza Portugalii!! Milik był bliski wykorzystania tego "prezentu". 9 min. Strzał Sanchesa na szczęście zablokowany... przez innego Portugalczyka. 8 min. Faul Danilo pozwala Polakom uspokoić grę. Mamy problemy z rozgrywaniem piłki. Wygląda to, jakby każdy chciał jak najszybciej się jej pozbyć. 7 min. Chwilę później Bereszyński musiał faulować Cancelo. Rzut wolny dla Portugalii. 6 min. Polacy próbują lewą stroną. Niestety Bereszyński psuje akcję, którą sam ładnie zaczął. 5 min. Krychowiak zagrywał długą piłkę do Frankowskiego, ale wybija obrońca. 4 min. Szczęsny szybszy od Andre Silvy. Pewnie łapie piłkę. 4 min. Ładnie wychodzą Polacy z kontrą, ale dobry powrót Joao Cancelo. Szkoda tej akcji. 3 min. Złe wybicie Grosickiego i przeciwnik odzyskuje piłkę. 2 min. Wypychamy przeciwnika na ich połowę. tam świetny odbiór i przy piłce Polacy. 2 min. Znów Rafa z Cancelo i rzut rożny dla Portugalii. 1 min. Cancelo długą piłką dogrywał do Rafy, ale akcja zblokowana i Portugalczycy musieli przenieść ją na drugą stronę boiska. 1 min. Znów Zieliński niezłym podaniem szukał Milika, ale odrobinę za mocno. 1 min. Pierwsza akcja Milika i Zielińskiego. Strata piłki po nieporozumieniu. ZACZĘLI! Sędzią dzisiejszego spotkania jest Rosjanin Siergiej Karasiow. Przypominamy, bo pojawiają się wątpliwości.



https://twitter.com/tblazejowski85/status/1064966942786764800 Już po hymnach. Za chwilę zaczynamy! Kamil Grosicki dziś z opaską kapitana. Widać, że jest naładowany energią:



https://twitter.com/a_chrostowski/status/1064967052199383041 Mecz już za 10 minut. Temperatura rośnie:



https://twitter.com/mlanczkowski/status/1064963501708509185 A tak młodzieżowa reprezentacja świętuje wygraną z Portugalią i awans na Euro U-21.

Oby starsi koledzy poszli w ich ślady. Dziś i w eliminacjach oczywiście.



https://twitter.com/dkownacki24/status/1064961906732077061 Michał Kołodziejczyk przypomniał, jak do tej pory kształtowały się wyniki spotkań pomiędzy reprezentacjami Polski i Portugalii:



https://twitter.com/Michal_Kolo/status/1064963947625881600 https://twitter.com/selecaoportugal/status/1064948651196366851 https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1064947807646347265

Mecz Portugalia – Polska w Lidze Narodów będzie ostatnim meczem Biało-Czerwonych w tym roku. Zespół trenera Jerzego Brzęczka ostatnio zmierzył się z Czechami na Stadionie Energa w Gdańsku i przegrał 0:1. Było to piąte spotkanie bez zwycięstwa pod wodzą następcy Adama Nawałki. Za kadencji Brzęczka reprezentacja Polski nie wygrała jeszcze żadnego meczu.

Przed starciem z Portugalią potwierdził się czarny scenariusz odnośnie Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji i na pewno zabraknie go na boisku w Guimaraes. Pogłoski o możliwej absencji napastnika Bayernu Monachium pojawiały się już od dłuższego czasu. W niedzielę 18 listopada oficjalnie potwierdził je PZPN.

O której początek meczu Portugalia – Polska?

Mecz Portugalia – Polska rozpocznie się o godz. 20:45 we wtorek 20 listopada. Spotkanie rozgrywane w ramach Ligi Narodów odbędzie się w Guimaraes.

Gdzie oglądać mecz Portugalia – Polska?

Transmisja z meczu Portugalia – Polska będzie dostępna na trzech kanałach: Polsat Sport, TVP Sport i TVP 1. Ponadto w internecie spotkanie można obejrzeć na sport.tvp.pl. Tradycyjnie, relację NA ŻYWO z meczu Biało-Czerwonych przeprowadzimy na Wprost.pl.