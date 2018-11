Lewandowski i Krychowiak pobili się? Grosicki zabrał głos

– Nie wiem, kto wypuszcza do mediów takie informacje. To niesmaczne, naprawdę boli nas wszystkich, że ludzie muszą czytać takie głupoty. Zapewniam nic nie było pomiędzy Lewandowskim i Krychowiakiem. Mogę podpisać się pod tym obiema rękami – powiedział Kamil Grosicki dla „Super Expressu”. Wcześniej tę sytuację skomentował już Grzegorz Krychowiak. – To jest totalna nieprawda. To świadczy tylko o tym, że jak nie ma wyników, można pisać kompletne kłamstwa, aby zrobić trochę szumu – ocenił gracz Biało-Czerwonych.

Grosicki: W ciężkich momentach potrafimy się zebrać

Grosicki podkreślił, że atmosferę w zespole budują zwycięstwa. – Na razie nie ma ich, ale zauważyłem na ostatnim zgrupowaniu, że znów się scalamy jako drużyna. Po golu Arka Milika było widać, jak cieszyliśmy się przy linii bocznej razem z trenerem i całym sztabem. Powoli idziemy w dobrym kierunku – dodał.

Reprezentant Polski zauważył też, że nerwowo jest od zakończenia mistrzostw świata w Rosji. – Remis z Portugalią dał nam pozostanie w pierwszym koszyku przed losowaniem eliminacji do Euro i pokazał, że w ciężkich momentach potrafimy się zebrać, walczyć do końca – podkreślił w rozmowie z dziennikiem.