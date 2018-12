Jerzy Brzęczek studzi emocje po losowaniu. „To bardzo wyrównana grupa”

– To bardzo wyrównana grupa, nie ma faworytów. Patrząc jednak na inne grupy, można być zadowolonym z tego, jak los dzisiaj nas obdarzył – powiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z reporterem TVP Sport.

– Musimy podejść do tego z chłodną głową i przygotować się do tego, co będzie nas czekać w przyszłym roku. Od jutra ze sztabem trenerskim zaczynamy przygotowania do tych meczów, które rozpoczną się w marcu. Musimy być przygotowania na twardą walkę o awans – podkreślił.

Selekcjoner Biało-Czerwonych unikał odpowiedzi na pytanie, kto będzie faworytem grupy G. – Nie chciałbym mówić, że Austriacy są głównym rywalem w walce o awans. To bardzo wyrównana grupa i każdy wynik jest możliwy. Trzeba być skoncentrowanym i punktować – dodał szkoleniowiec.

Jak wyglądają grupy eliminacyjne?

55 reprezentacji będzie rywalizować w 10 grupach do listopada 2019 roku. Do finałowego turnieju awansuje 20 zespołów.

Grupa A: Anglia, Czechy, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo



Grupa B: Portugalia, Ukraina, Serbia, Litwa, Luksemburg



Grupa C: Holandia, Niemcy, Irlandia Północna, Estonia, Białoruś



Grupa D: Szwajcaria, Dania, Irlandia, Gruzja, Gibraltar



Grupa E: Chorwacja, Walia, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan



Grupa F: Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Rumunia, Wyspy Owcze, Malta



Grupa G: Polska, Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia, Łotwa



Grupa H: Francja, Islandia, Turcja, Albania, Mołdawia, Andora



Grupa I: Belgia, Rosja, Szkocja, Cypr, Kazachstan, San Marino



Grupa J: Włochy, Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Grecja, Armenia, Liechtenstein



