Kontuzja reprezentanta Polski. Nie zagra do końca roku

O kontuzji zawodnika poinformował jego klub na Twitterze. „Napastnik Pogoni Szczecin Adam Buksa niestety nie zagra już w tym roku. Piłkarz doznał urazu żebra, co wyklucza go z udziału w trzech ostatnich tegorocznych spotkaniach ligowych” – oświadczyli „Portowcy”. Oznacza to, że Buksa zamelduje się na boisku ligowym dopiero w lutym, kiedy to rozgrywki klubowe powrócą po zimowej przerwie.

Powołany na zgrupowanie

Portal Sport.pl przypomniał, że Buksa w jedenastu spotkaniach ligowych strzelił sześć bramek, co pozwoliło mu zostać najlepszym strzelcem drużyny. Dobra gra w klubie zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji. Zawodnik nie otrzymał jednak szansy od Jerzego Brzęczka na udowodnienie swojej wartości na boisku. Napastnik nie zagrał z Czechami i Portugalią, ale zyskał za to na zgrupowaniu cenne doświadczenie.

Jeszcze przed wyjazdem na zgrupowanie Buksa podkreślał, że jest „zapatrzony w Roberta Lewandowskiego” . Ma wszystkie cechy, które powinien posiadać snajper. Na zgrupowaniu reprezentacji Polski chcę zobaczyć, jak dużo mi do niego brakuje – podkreślił cytowany przez Sport.pl.

