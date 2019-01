Nie tylko Stoch i piłkarze. Co czeka nas w świecie sportu w 2019 roku?

Zima

Z pierwszą częścią sezonu kojarzą nam się głównie zmagania skoczków narciarskich. I słusznie, ponieważ Żyła, Stoch i spółka mają realne szanse na to, by zawalczyć o najwyższe cele. Kibice podopiecznych Stefana Horngachera ostrzą sobie zęby szczególnie na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w austriackim Seefeld. Nasi skoczkowie zawalczą tam w konkursach indywidualnych i drużynowych, które zaplanowano kolejno na 23 i 24 lutego oraz 1 marca.

Niestety, nie tak polscy kibice wyobrażali sobie atmosferę wokół Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, które zostaną rozegrane od 9 do 27 stycznia. Na turnieju zabraknie Biało-Czerwonych, a kibicom szczypiorniaka w Polsce pozostaje oglądanie najlepszych drużyn globu, które powalczą w halach w Niemczech i Danii.

Wiosna

Polscy piłkarze już wiosną rozpoczną bój o wyjazd na Mistrzostwa Europy w 2020 roku. Podopieczni Jerzego Brzęczka 21 marca zmierzą się na wyjeździe z Austrią, a trzy dni później podejmą u siebie Łotwę. Kolejne mecze rozegramy w czerwcu, wrześniu, październiku i listopadzie. Na tym nie koniec piłkarskich emocji. Wiosną najlepsze kluby Europy powalczą w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Finał zaplanowano na 1 czerwca w Madrycie.

Lato

Przed wakacjami Biało-Czerwoni rozegrają kolejne mecze eliminacyjne do Euro 2020. 7 czerwca zmierzą się z Macedonią, a trzy dni później podejmą Izrael. Wakacje to także czas przetasowań na rynku transferowym. Niewykluczone, że czekają nas zmiany klubowe w wykonaniu podopiecznych Jerzego Brzęczka oraz gwiazd światowego formatu, takich jak Neymar.

Jesień

Lekkoatleci przyzwyczaili nas do tego, że przywożą z prestiżowych imprez worek medali. Dominację potwierdzali szczególnie na Mistrzostwach Europy. Od 28 września do 6 października powalczą z kolei z najlepszymi sportowcami globu, którzy przyjadą do Kataru na Mistrzostwa Świata. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na występy naszych młociarzy i młociarek oraz na skaczących o tyczce, biegających w sztafecie i na niezawodnego Adama Kszczota, który dwa lata temu wywalczył srebro w biegu na 800 metrów.

Jesienią piłkarska reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkania eliminacyjne. 6 i 9 września zmierzymy się kolejno ze Słowenią i Austrią. 10 i 13 października zawalczymy o punkty z Łotwą i Macedonią. Zmagania zakończymy 16 i 11 listopada, kiedy to rozegramy mecze z Izraelem i Słowenią.

