Reprezentant Polski żegna się z kadrą. „Powodzenia w eliminacjach”

„Z całego serca i sił swoich starałem się reprezentować nasz kraj jak najlepiej. Była to ogromna duma grać z orzełkiem na piersi. Umiejętności czasami brakowało ale na pewno nie woli walki. Dziś mówię Dziękuje Reprezentacji Polski” – napisał na Instagramie Sławomir Peszko. Dziękuje wszystkim Kibicom, Trenerom, Piłkarzom oraz tym którzy na co dzień pomagali mi w Reprezentacji!! Życzę powodzenia w eliminacjach – dodał.

Sławomir Peszko w reprezentacji Polski

Sławomir Peszko w pierwszej reprezentacji Polski zadebiutował w 2008 r. Pojawił się na boisku w 69. minucie wygranego 3:2 towarzyskiego meczu z Irlandią. We wrześniu 2010 r. został wyrzucony z kadry narodowej przez selekcjonera Franciszka Smudę po tym, jak spożywał alkohol podczas zgrupowania. Peszko wrócił do kadry w 2011 r., ale to nie był koniec jego problemów. W 2012 r. Smuda ponownie skreślił piłkarza po tym, jak ten będąc pod wpływem alkoholu wdał się w awanturę z taksówkarzem w wyniku czego został zatrzymany przez policję i umieszczony w izbie wytrzeźwień.

Peszko wrócił do reprezentacji we wrześniu 2013 r. Został ponownie powołany przez selekcjonera Waldemara Fornalika na mecze eliminacji do mistrzostw świata z Ukrainą i Anglią. W sumie Peszko w narodowych barwach rozegrał 44 mecze i zdobył dwie bramki. Uczestniczył w Euro 2016, był z kadrą również na mundialu w Rosji w 2018 r.

