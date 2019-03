Jerzy Brzęczek ogłosił powołania na mecze reprezentacji. Nie brakuje niespodzianek

Kibice już od kilku miesięcy czekają na występ polskiej reprezentacji. Po zimowej przerwie pierwszym testem formy Biało-Czerwonych będzie starcie z Austrią. Mecz, który odbędzie się 21 marca w Wiedniu, zostanie rozegrany w ramach eliminacji do mistrzostw Europy w 2020 roku. Trzy dni później zagramy w Warszawie z Łotwą.

Do kadry wraca Michał Pazdan, który opuścił kilka poprzednich reprezentacyjnych zgrupowań. Jerzy Brzęczek powołał również Jakuba Błaszczykowskiego, który nawet mimo słabszej formy może liczyć na zaufanie trenera. Dużo kontrowersji wzbudza za to nazwisko Arkadiusza Recy. Obrońca włoskiej Atalanty od początku roku rozegrał zaledwie 23 minut, spędzając większość spotkań na ławce rezerwowych. Trener kadry nie powołał za to Pawła Jaroszyńskiego, który w tym roku rozegrał już 451 minut w barwach Chievo. Zaskakiwać może również pominięcie Pawła Wszołka zbierającego dobre noty w Queens Park Rangers.

Pełna lista powołanych piłkarzy:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (Spal), Kamil Glik (AS Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta)

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria), Damian Szymański (Akhmat Grozny), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Milan)