Piątek i Lewandowski + „Gwiezdne Wojny”? Tak TVP promuje mecz z Austrią

W czwartek 21 marca reprezentacja Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka rozpoczyna eliminacje do Mistrzostw Europy 2020. Już w pierwszym meczu Biało-czerwoni zmierzą się z Austrią – naszym głównym rywalem do pierwszego miejsca w grupie. TVP promuje to spotkanie w niezwykły sposób.

„Całkiem niedawno w naszej galaktyce" – tymi słowami zaczyna się spot Telewizji Polskiej, zapowiadający mecz reprezentacji Polski z Austrią, transmitowany dziś na TVP1 i TVP Sport. Gdyby ktoś po samej treści nie zorientował się, że chodzi o nawiązanie do „Gwiezdnych Wojen", to pewność zyska, widząc charakterystyczne połączenie żółtej czcionki z czarnym tłem. „Wróciły demony przeszłości. Reprezentacja popadła w przeciętność, a porażka goniła porażkę" – czyta dalej lektor, nawiązując do gorszego okresy gry naszej drużyny narodowej. „Po miesiącach degrengolady czas znów przywrócić blask jednej z najważniejszych drużyn w Polsce" – piszą ostro autorzy sporu. „Nadchodzą nowe nadzieje" – zapowiadają i witają widzów obrazkiem Krzysztofa Piątka.

Od Engela do Brzęczka. Quiz z wiedzy o reprezentacji Polski w XXI wieku W krótkim klipie dostępnym m.in. na Twitterze oglądać możemy kompilację zagrań polskich piłkarzy wzbogaconą o efekty specjalne, nawiązujące dalej do filmów z uniwersum „Gwiezdnych Wojen". Oprócz Piątka widzimy też Lewandowskiego, Szczęsnego, Milika, Zielińskiego i Błaszczykowskiego. Niestety, nie ma ani jednej z „gwiazd" austriackich. Cóż to za gwiezdny mecz, w którym gwiazdy są tylko w jednym zespole? Czyżby Polska miała być w tym zestawieniu potężnym Imperium? Fani „Gwiezdnych Wojen" wiedzą, że nie jest to najlepsze skojarzenie. Gdzie oglądać mecz Austria – Polska? Mecz Austria – Polska rozgrywany na Ernst-Happel-Stadion rozpocznie się w czwartek 21 marca o godzinie 20:45. Transmisja na żywo będzie dostępna w TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Studio przedmeczowe na Polsat Sport rozpocznie się o godz. 18, w TVP Sport o 19.15, a w TVP 1 o godz. 20.30. Spotkanie eliminacji ME 2020 Austria – Polska będzie można obejrzeć także w internecie, na stronie sport.tvp.pl oraz na platformie ipla.tv. Relacja tekstowa na żywo pojawi się także na Wprost.pl.

