NA ŻYWO: Austria - Polska. Bezbramkowa i bezbarwna pierwsza połowa. Na ratunek Piątek?

I drugie ważne pytanie: kiedy zobaczymy Piątka?



https://twitter.com/sportowememypl/status/1108831087810232329 Najgroźniejszy zawodnik reprezentacji Austrii to...



https://twitter.com/NaPerro/status/1108828989924302849 Twitter aż wrze od komentarzy:



https://twitter.com/RafalStec/status/1108828749108338689



https://twitter.com/5wid3r/status/1108828236375646210



https://twitter.com/BTasarz/status/1108828392001097728



https://twitter.com/MarcinLewicki92/status/1108828389270585344 Internauci czują, że los trenera Brzęczka jest mocno związany z kolejnymi 45 minutami tego spotkania. Już w pierwszej połowie wrzucili kilka celnych memów. Aż trudno wyobrazić sobie co mogłoby się dziać, gdyby Polacy nie wygrali tego spotkania. Miejmy nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie,.



https://twitter.com/szymon_pajdak/status/1108827550426583041 Najgroźniejszą sytuację w ciągu tych 45 minut miał Kamil Grosicki, który szczęśliwie znalazł się z piłką w dogodnym do strzału miejscu. Jego świetne uderzenie czubkami palców wybronił jednak Heinz Lindner, który tym samym zasłużył sobie na najwyższą notę spośród wszystkich piłkarzy znajdujących się na boisku. Miejmy nadzieję, że po przerwie jego notowania spadną dzięki dobrej grze Biało-czerwonych. Austriacy wyglądają przy piłce lepiej, choć ich akcje są odrobinę zbyt przewidywalne. Większość kończy się nieudanymi zagraniami Alaby, który w pierwszej połowie mógłby spokojnie grać w koszulce reprezentacji Polski. Kiedy już przeciwnikom uda się oddać celny strzał lub wrzucić piłkę w pole karne, dobrze interweniuje Wojciech Szczęsny. Po pierwszej połowie Polska bezbramkowo remisuje z Austrią. Razi nieumiejętność dłuższego utrzymania się przy piłce i wymienienia kilku podań przez Biało-czerwonych. Grę Polaków próbuje ciągnąć Robert Lewandowski, wspierany przebłyskami Zielińskiego. Jeden dobry strzał miał też Kamil Grosicki. 45 min. Robert Lewandowski domagał się odgwizdania faulu. Krótką sprzeczkę z Dragoviciem przerywa jednak gwizdek sędziego. KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! 44 min. Znów Zieliński, ładną sztuczką, wywalczył rzut z autu. 44 min. Zieliński do Klicha, ten dośrodkowuje... niestety minimalnie niecelnie. Szkoda. 43 min. Na boisku bez fajerwerków, więc kibice rozglądają się za innymi atrakcjami:



https://twitter.com/Adam1Malecki/status/1108827290585255938 43 min. Rzut rożny nie przyniósł jednak nam żadnych korzyści. 42 min. Dobra akcja Polaków, znów zapoczątkowana przez zagranie Lewandowskiego. Nasz kapitan dzisiaj jest najjaśniejszą postacią reprezentacji. 41 min. Atak Austriaków spełzł na niczym. Od bramki Wojciech Szczęsny. 40 min. Grosicki prostym zwodem minął obrońcę i dogrywał w pole karne. Koledzy nie ruszyli jednak do piłki niedokładnie wybijanej przez Austriaków. 39 min. Sabitzer groźnie wrzucał w nasze pole karne. Piłka wybita głową przez jednego z naszych piłkarzy. 38 min. Kiks naszego obrońcy i szybka kontra Austriaków. Alaba wywalczył rzut rożny. 37 min. Dobrze Polacy lewą stroną, Zieliński konstruuje akcje Polaków. Niestety Lewandowski zmarnował piłkę. 36 min. Internet jest bezlitosny. Nie skończyła się jeszcze pierwsza połowa, a tu już kolejny mem:



https://twitter.com/danhellriegel/status/1108826099251855365 35 min. ...który jednak na nic się nie przydał. Piłkę bez trudu złapał Lindner. 35 min. Austriacy chyba sami się uśpili tym rozgrywanie. Pressing Polaków przyniósł w końcu skutek i wywalczyliśmy rzut rożny... 34 min. Przez dłuższy moment przy piłce Austriacy, śrubują statystyki. 33 min. Zaledwie 34 proc. posiadania piłki po stronie reprezentacji Polski, 66 proc. Austriaków. 32 min. Niezła piłka do Grosickiego, ale podanie przecina w ostatniej chwili Martin Hinteregger. 31 min. Przez chwilę mieliśmy pokaz żonglerki rodem z niższych lig angielskich. Piłka spędzała więcej czasu w powietrzu niż na murawie. Nie na taką grę liczyli kibice. 30 min. Strzał Alaby, ale wyjątkowo niecelnie jak na tego zawodnika. 30 min. Sabitzer faulowany przez Kędziorę tuż przed polskim polem karnym. Z tego miejsca groźnie potrafi uderzyć David Alaba. 29 min. I jeszcze raz. Oby nie była to jedyna powtórka warta oglądania po tym meczu:



https://twitter.com/FilipasFCB/status/1108823677758566400 28 min. Zagranie Lewandowskiego z innej kamery:



https://twitter.com/szykom89/status/1108822735998853120 27 min. Powtórka strzału pokazuje, że Grosicki uderzał idealnie przy słupku. Jak bramkarz Austrii to wybronił? 27 min. Grosicki od rzutu rożnego... po krótkim zamieszaniu sytuację wyjaśnia sędzia. 26 min. Grosicki! Potężny strzał! Lindner broni czubkami palców! 25 min. Dobra akcja Polaków prawą stroną ale dośrodkowanie nie znalazło odbiorcy. 25 min. Bereszyński ładnie obrócił się z piłką i uspokoił sytuację. Polacy w końcu przytrzymali przez chwilę futbolówkę. Od razu wzmógł się też doping polskich kibiców. "Polska, Biało-czerwoni" na stadionie w Wiedniu. 24 min. I znowu strzał, tym razem Julian Baumgartlinger. Bez problemu łapie Szczęsny. 24 min. Szczęsny! Ratuje nasz zespół, wyprzedzając Arnautovicia i zdejmując mu piłkę z głowy! 23 min. Zamieszanie w polu karny i Glik strzela głową!! Niestety za lekko i prosto w bramkarza. 23 min. Zieliński zagrywał do Lewandowskiego i niespodziewanie zarobił rzut rożny. Obrońcy Austrii w lekkiej panice wybijali poza boisko. 22 min. Tymczasem kibice już tworzą memy:



https://twitter.com/sportowememypl/status/1108822315125665797 21 min. Martwi fakt, że Polacy nie potrafią wymienić pięciu, czy nawet trzech podań. Błyskawicznie oddają piłkę przeciwnikom. 20 min. Alaba z daleka! Mocno ale i niecelnie. 19 min. Zobaczmy to jeszcze raz - Lewandowski magicznie zamienił się w Ronaldinho:



https://twitter.com/bartek_rem/status/1108821659895689217 18 min. Kapitan naszej reprezentacji daje dobry przykład. W kolejnej akcji to znów po jego zagraniu groźnie było pod bramką Lindnera. 17 min. Powtórki pokazują jednak, że Lewandowski był faulowany. 17 min. Lewandowski popędził skrzydłem za piłką! Przewrócił się jednak po kontakcie z obrońcą przeciwnika. Sędzia nie dopatrzył się tam faulu. 16 min. Odzyskujemy piłkę. Niestety szybko oddajemy ją Austriakom. 15 min. I jeszcze jeden rzut rożny po wybiciu polskich obrońców. 15 min. Alaba znów wrzuca z lewej strony. Od rzutu rożnego Austriacy. 14 min. Świetne zagranie Lewandowskiego do Zielińskiego. Szkoda tylko, że akcja nie była zakończona strzałem. 13 min. Niesamowicie groźna sytuacja Austrii! Zepsuł Arnautović, miał doskonałą okazję do zdobycia bramki. Nie trafił jednak czysto w piłkę, a jego strzał trafił w Jana Bednarka. 13 min. Ostry wślizg Arka Milika. Sędzia uznał, że zbyt ostry. Od rzutu wolnego Austriacy. 12 min. Polacy z kontrą, wychodziło 5 zawodników, ale Kamil Grosicki nie zrozumiał się z Mateuszem Klichem i w głupi sposób oddajemy piłkę przeciwnikom. 11 min. Na boisku przez chwilę leżał Marcel Sabitzer. Nie potrzebował jednak pomocy fizjoterapeutów. 10 min. Znów Alaba z Anautoviciem na lewej stronie, znów dośrodkowanie zablokowane przez Kędziorę. Zbyt łatwo piłka dociera w ten region boiska. Któreś z tych dośrodkowań może w końcu dotrzeć do adresata. 9 min. Ładnie zapowiadała się ta akcja Polaków, trzech naszych zawodników weszło w pole karne przeciwnika, ale niestety sędzia dopatrzył się tam faulu w ataku i przerwał grę. 8 min. I kolejny strzał, szczęśliwie piłka odbiła się od polskiego obrońcy i wyłapał ją Wojciech Szczęsny. Austria naciera coraz śmielej. 8 min. Sabitzer! Broni Szczęsny! Mocny strzał, dobra parada polskiego bramkarza! 7 min. Wybicie Szczęsnego, ale tracimy piłkę, zaczynają Austriacy. 6 min. Po wznowieniu gry szybko przejmują jednak Austriacy i przenoszą piłkę na prawą stronę boiska. 6 min. Grosicki próbuje prawą stroną, wywalczył aut na dobrej wysokości. 5 min. Dośrodkowuje Grosicki... Wybija Dragović. 5 min. Rzut rożny dla Polski. 4 min. Znowu Alaba, Lazaro blisko piłki, ale wybija zabezpieczający akcję Krychowiak. 3 min. Alaba doskonale dośrodkowuje do Arnautovicia! W ostatniej chwili wybijają polscy obrońcy. 2 min. Długa piłka do Milika, ale bez problemu łapie ją bramkarz Heinz Lindner. 2 min. Valentino Lazaro groźnie dogrywał piłkę w pole karne Wojciecha Szczęsnego, ale jego kolega nie wiedział co zrobić z futbolówką. Nasi stoperzy chyba zostawili tam za dużo miejsca. 1 min. Na rywala mocniej nacisnął Arkadiusz Milik i tym razem to oni gubią piłkę. 1 min. Udany pressing Austriaków i przechwyt piłki. ZACZĘLI! Wysłuchaliśmy hymnów obu reprezentacji. Za chwilę początek meczu! Za 5 minut pierwszy gwizdek meczu z Austrią. Piłkarze są już na murawie Ernst-Happel-Stadion. https://twitter.com/emeszz/status/1108807300934975488 https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1108646933826957312 A to skład, o jakim marzyli kibice ;)



https://twitter.com/sibir02/status/1108754335993905152 https://twitter.com/Michal_Kolo/status/1108801297812242434 https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1108796782774026240

Mecz Austria – Polska rozgrywany na Ernst-Happel-Stadion rozpocznie się w czwartek 21 marca o godzinie 20:45. Transmisja na żywo będzie dostępna w TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Studio przedmeczowe na Polsat Sport rozpocznie się o godz. 18, w TVP Sport o 19.15, a w TVP 1 o godz. 20.30. Spotkanie eliminacji ME 2020 Austria – Polska będzie można obejrzeć także w internecie, na stronie sport.tvp.pl oraz na platformie ipla.tv.