NA ŻYWO: Austria - Polska. Reprezentacja zaczyna walkę o Euro 2020

7 min. Wybicie Szczęsnego, ale tracimy piłkę, zaczynają Austriacy. 6 min. Po wznowieniu gry szybko przejmują jednak Austriacy i przenoszą piłkę na prawą stronę boiska. 6 min. Grosicki próbuje prawą stroną, wywalczył aut na dobrej wysokości. 5 min. Dośrodkowuje Grosicki... Wybija Dragović. 5 min. Rzut rożny dla Polski. 4 min. Znowu Alaba, Lazaro blisko piłki, ale wybija zabezpieczający akcję Krychowiak. 3 min. Alaba doskonale dośrodkowuje do Arnautovicia! W ostatniej chwili wybijają polscy obrońcy. 2 min. Długa piłka do Milika, ale bez problemu łapie ją bramkarz Heinz Lindner. 2 min. Valentino Lazaro groźnie dogrywał piłkę w pole karne Wojciecha Szczęsnego, ale jego kolega nie wiedział co zrobić z futbolówką. Nasi stoperzy chyba zostawili tam za dużo miejsca. 1 min. Na rywala mocniej nacisnął Arkadiusz Milik i tym razem to oni gubią piłkę. 1 min. Udany pressing Austriaków i przechwyt piłki. ZACZĘLI! Wysłuchaliśmy hymnów obu reprezentacji. Za chwilę początek meczu! Za 5 minut pierwszy gwizdek meczu z Austrią. Piłkarze są już na murawie Ernst-Happel-Stadion. https://twitter.com/emeszz/status/1108807300934975488 https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1108646933826957312 A to skład, o jakim marzyli kibice ;)



Mecz Austria – Polska rozgrywany na Ernst-Happel-Stadion rozpocznie się w czwartek 21 marca o godzinie 20:45. Transmisja na żywo będzie dostępna w TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Studio przedmeczowe na Polsat Sport rozpocznie się o godz. 18, w TVP Sport o 19.15, a w TVP 1 o godz. 20.30. Spotkanie eliminacji ME 2020 Austria – Polska będzie można obejrzeć także w internecie, na stronie sport.tvp.pl oraz na platformie ipla.tv.

