Z Łotwą nie tak łatwo? 8 piłkarzy Brzęczka z infekcją. Zaczęło się od Milika

– Po meczu w Wiedniu lista zawodników mających problemy zdrowotne mocno się nam wydłużyła. Mamy w drużynie dużą grupę przeziębionych zawodników, cierpiących na infekcję górnych dróg oddechowych. Dotyczy to ośmiu graczy. Są w tej grupie między innymi Krzysztof Piątek, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Mateusz Klich czy Wojtek Szczęsny – wyliczał selekcjoner w sobotę na konferencji prasowej.

Już po meczu z Austrią infekcją górnych dróg oddechowych Brzęczek tłumaczył słabą grę Arkadiusza Milika. – Zaryzykowaliśmy. Arek miał gorączkę i nie był w stu procentach dysponowany, ale ostatnie treningi przeprowadzaliśmy w ten właśnie sposób – tłumaczył w czwartek 21 marca.

– Mam nadzieje, że lekarzom uda się to zatrzymać. To, w jakim zagramy składzie, zależy od rozwoju sytuacji. Arek Milik miał pierwszy problemy z gardłem jeszcze przed meczem z Austrią. Może to jakiś problem z klimatyzacją? Dolegliwości ma bowiem teraz wielu zawodników. Sztab medyczny pracuje na pełnych obrotach – zapewniał selekcjoner reprezentacji Polski.

W niedzielnym spotkaniu trener nie będzie mógł skorzystać również z usług Marcina Kamińskiego, którego dopadła kontuzja mięśniowa. Nie zagra też chwalony przez ekspertów piłkarskich Szymon Żurkowski, którego Brzęczek odesłał do reprezentacji Polski do lat 21. Być może także jest chory, ale tego możemy się jedynie domyślać, bo żadne słowa wytłumaczenia tej decyzji na konferencji nie padły.

