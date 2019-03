Polska – Łotwa. Gdzie oglądać, o której początek meczu?

Mecz Polska– Łotwa rozgrywany na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się w niedzielę 24 marca o godzinie 20:45. Transmisja na żywo będzie dostępna w TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport. Spotkanie eliminacji ME 2020 Polska – Łotwa będzie można obejrzeć również w internecie, na stronie sport.tvp.pl oraz na platformie ipla.tv. Relacja tekstowa na żywo pojawi się także na Wprost.pl.

Pełna lista powołanych piłkarzy:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Thiago Cionek (Spal), Kamil Glik (AS Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan(Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta)

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria), Damian Szymański (Akhmat Grozny), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek(Milan)

Kadra Łotwy:

Bramkarze: Pavels Steinbors (Arka Gdynia), Andris Vanins (FC Zurich), Kaspars Ikstens (RFS Ryga).

Obrońcy: Igors Tarasovs (Śląsk Wrocław), Antonijs Cernomordijs (Riga FC), Vitalijs Maksimenko (NK Olimpija Lublana), Vladislavs Gabovs (Riga FC), Kaspars Dubra (Irtysz Pawłodar), Vitalijs Jagodinskis (RFS Ryga), Antons Kurakins (Riga FC), Marcis Oss (Neuchatel Xamax), Vadims Zulevs (FK Liepaja), Vjaceslavs Isajevs (RFS Ryga), Kristers Tobers (FK Liepaja).

Pomocnicy: Jevgenijs Kazacoks (FK Ventspils), Andrejs Ciganiks (SC Cambuur), Janis Ikaunieks (FK Liepaja), Olegs Laizans (Riga FC), Ritvars Rugins (Riga FC), Roberts Savalnieks (RFS Ryga), Kristians Damians Torress (FK Liepaja), Aleksejs Visnakovs (Riga FC), Arturs Zjuzins (RFS Ryga).

Napastnicy: Vladislavs Gutkovskis (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Valerijs Sabala (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Arturs Karasausks (Riga FC), Deniss Rakels (Pafos FC), Roberts Uldrikis (FC Sion)

