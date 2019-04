Poważna kontuzja Bartosza Kapustki. Nie zagra na młodzieżowym Euro

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej U-21 rozgrywane będą w czerwcu tego roku we Włoszech i San Marino. Reprezentacja Polski niestety będzie musiała poradzić sobie w nich bez Bartosza Kapustki, który doznał kontuzji w rozgrywanym w piątek 29 marca meczu drugiej ligi belgijskiej. Zawodnik OH Leuven w meczu przeciwko AFC Tubize zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. Taka kontuzja wymaga operacji i oznacza zwykle co najmniej kilkumiesięczną rehabilitację.

W drużynie Oud-Heverlee Leuven polski piłkarz odbudowywał formę po nieudanym transferze do angielskiego Leicester City. W obecnym sezonie pomocnikowi naszej reprezentacji szło całkiem nieźle: rozegrał 21 spotkań, zdobywając trzy bramki. Kapustka ma też pewne miejsce w reprezentacji prowadzonej przez Czesława Michniewicza. W ramach eliminacji do turnieju Euro U-21 rozegrał 11 meczów, podczas których zaliczył cztery asysty i zdobył jedną bramkę. W marcu, w meczu z Anglią, zagrał nawet w opasce kapitana drużyny.