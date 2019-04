Kamil Glik operowany „w trybie pilnym”. AS Monaco przekazało niepokojące wieści

AS Monaco w niedzielę mierzyło się z EA Guingamp. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a Kamil Glik nie zaliczy go do najbardziej udanych. Wszystko przez kontuzję prawej stopy, która postawiła w stan gotowości klubowych lekarzy. Komunikat w tej sprawie pojawił się we wtorek na stronie drużyny. Poinformowano w nim, że zawodnik w niedzielę był operowany „w trybie pilnym” i założono mu osiem szwów. „Nie wznowił jeszcze treningów, nie ma pewności co do jego następnego meczu” – dodano.

Glik potwierdza

Informację o kontuzji potwierdził już sam piłkarz. „Po ostatnim meczu Guingamp – Monaco doznałem kontuzji prawej stopy gdzie przeszedłem zabieg w szpitalu w Monaco po którym założono mi 8 szwów. Zabieg odbył się w niedziele i mam nadzieję, że będę jak najszybciej do dyspozycji trenera” – napisał Glik na Facebooku.

Kontuzja obrońcy, który przez kilka ostatnich sezonów stanowił ostoję obrony AS Monaco, z pewnością zaniepokoiła kibiców. Drużyna z Księstwa spisuje się w ostatnich miesiącach zdecydowanie poniżej oczekiwań, a 16. miejsce zajmowane w ligowej tabeli najlepiej świadczy o słabej dyspozycji piłkarzy. Szybki powrót Glika do gry jest o tyle istotny, że już za dwa miesiące polska reprezentacja rozegra kolejne spotkania w ramach eliminacji do Euro 2020. Podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się kolejno z Macedonią i Izraelem.