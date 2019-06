Zamiast treningu reprezentacji – ślub. Maciej Rybus ponownie stanął przed ołtarzem

Zawodnik Lokomotiwu Moskwa i jego pochodząca z Osetii wybranka – Lana – pierwszy ślub wzięli ślub w marcu 2018 roku w Rosji. W październiku ubiegłego roku para doczekała się pierwszego dziecka – Lana urodziła syna, Roberta. Ponieważ jednak tamta ceremonia odbyła się z daleka od ojczyzny piłkarza, nie wszyscy jego bliscy mogli wziąć z niej udział. Dlatego też para zdecydowała się na ponowny ślub w Polsce.

Ze względu na uroczystość Maciej Rybus nie wziął udziału w sobotnim treningu reprezentacji Polski. Oprócz niego, nie ćwiczyli take Kamil Glik oraz Krzysztof Piątek.

Kiedy gra polska reprezentacja?

Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami eliminacji Euro 2020 z Macedonią Północną i Izraelem. Po pierwszych dwóch spotkaniach biało-czerwoni z kompletem zwycięstw plasują się na pierwszym miejscu w tabeli grupy G. – Nastroje są bardzo dobre. Mamy pewien komfort, bo nie będziemy grać z nożem na gardle – komentował Grzegorz Krychowiak.

Biało-czerwoni rozegrają swoje spotkania już 7 i 10 czerwca. Najpierw zmierzymy się na wyjeździe z Macedonią Północną. Trzy dni później podejmiemy na własnym stadionie Izrael. Relacje NA ŻYWO z obu spotkań zostaną przeprowadzone w serwisie Wprost.pl.

Problemy w kadrze Brzęczka

Jakub Kwiatkowski poinformował 31 maja na Twitterze, że Arkadiusz Reca opuści zgrupowanie reprezentacji Polski. Gracz Atalanty był powołany na mecze z Macedonią i Izraelem, ale już teraz wiadomo, że nie wybiegnie na boisko. „Doktor reprezentacji Jacek Jaroszewski uznał, że uraz, którego doznał na jednym z ostatnich treningów w klubie, wymaga dwutygodniowego leczenia” – dodał rzecznik prasowy reprezentacji.

Glikiewicz za Szczęsnego

O ile zarówno Jerzy Brzęczek, jak i poprzedni selekcjonerzy, mieli problem z wyborem podstawowego bramkarza, o tyle przed spotkaniami z Macedonią i Izraelem ta kwestia niestety wydaje się rozstrzygnięta. Niestety, bo kontuzjowany jest Wojciech Szczęsny, który do tej pory rywalizował o miejsce między słupkami z Łukaszem Fabiańskim. Bramkarz Juventusu Turyn 28 maja przeszedł zabieg artroskopii kolana. – Wojtek miał problemy z łąkotką, które wykluczą go z udziału w zgrupowaniu i gry w meczach z Macedonią Północną i Izraelem. Na szczęście nie jest to nic groźnego. Na boisko wróci w ciągu 5-6 tygodni – mówił Jaroszewski.

Szczęsnego zastąpi Rafał Glikiewicz, który ma za sobą bardzo dobry sezon w 1.FC Union Berlin. 31-latek miał duży wkład w historyczny awans swojego klubu do Bundesligi, a już niedługo może zadebiutować w polskiej reprezentacji.