Wieczorem mecz Polski z Izraelem. Najważniejsze informacje

Po raz ostatni z Izraelem nasza reprezentacja grała w 2005 roku. Aby uświadomić sobie, jak odległa jest to przeszłość, przypomnijmy, że gole dla Polski zdobywali wówczas Grzegorz Rasiak i Mirosław Szymkowiak. Już choćby dlatego mecz zaplanowany na 10 czerwca z wielką uwagą obserwować będą kibice z obu krajów.

Gdzie oglądać mecz Polska – Izrael?

W ostatnich miesiącach Izrael radzi sobie całkiem nieźle i trener Jerzy Brzęczek w wywiadach podkreślał, że to właśnie ta reprezentacja będzie głównym rywalem Polaków do walki o pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej do Euro 2020. Piłkarze Andreasa Herzoga po trzech meczach mają 7 punktów. Wygrali z Łotwą 3:0 i Austrią 4:2. Zremisowali ze Słowenią 1:1. Chwilę wcześniej ogrywali Gwatemalę 7:0, Albaią 2:0 i Szkocję 2:1 (w rewanżu ulegli jednak Szkotom 3:2).

Spotkanie Polski z Izraelem w ramach eliminacji do Euro 2020 rozpocznie się w poniedziałek 10 czerwca o 20:45. Mecz będzie rozgrywany w Warszawie na Stadionie Narodowym. Transmisja telewizyjna dostępna będzie w TVP1 i TVP Sport, a także na kanale Polsat Sport. W internecie będzie można oglądać go za darmo na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z tego spotkania dostępna będzie także na Wprost.pl.