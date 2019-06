Polska zagra z Izraelem w wyjątkowych strojach. Skąd ten pomysł?

Jakub Kwiatkowski zamieścił na Twitterze zdjęcie koszulki, w jakiej na PGE Narodowym zobaczymy dziś Polskich piłkarzy. Strój ujawniony przez Rzecznika Polskiego Związku Piłki Nożnej to specjalny wzór firmy Nike, stworzony z okazji stulecia PZPN. Wyjątkowość tych koszulek polega na pionowym podzieleniu ich na dwa kolory. Tradycyjnie polska reprezentacja gra w jednobarwnych uniformach: białych u siebie i czerwonych na wyjeździe. Drugi kolor do tej pory wykorzystywany był co najwyżej na drobne wstawki. W tej wersji będzie to równowaga.

Na profilu Łączy nas piłka na YouTube już 8 czerwca pojawiło się nagranie nawiązujące do historycznych meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Pod koniec krótkiego filmiku możemy oglądać zawodników obecnej reprezentacji właśnie w specjalnych biało-czerwonych koszulkach. Kolekcjonerzy będą mogli nabyć zaprezentowany model, jednak nie będzie to proste. W zaplanowanej na 11 czerwca sprzedaży udostępnione zostanie tylko 1919 sztuk tego modelu.

Gdzie oglądać mecz Polska – Izrael?

Spotkanie Polski z Izraelem w ramach eliminacji do Euro 2020 rozpocznie się w poniedziałek 10 czerwca o 20:45. Mecz będzie rozgrywany w Warszawiena Stadionie Narodowym. Transmisja telewizyjna dostępna będzie w TVP1 i TVP Sport, a także na kanale Polsat Sport. W internecie będzie można oglądać go za darmo na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z tego spotkania dostępna będzie także na Wprost.pl.