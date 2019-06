NA ŻYWO: Polska – Izrael

8 min. Bednarek uderzał głową, ale jego strzał nie mógł zagrozić rywalom. Piłka poleciała daleko od bramki. 7 min. Świetne podanie do Lewandowskiego, nasz kapitan padł po starciu z obrońcą w polu karnym, ale wywalczył tylko rzut rożny. 6 min. Długie podanie Kędziory do Krzysztofa Piątka, ale Yeini wybija na aut. 5 min. Na trybunach słychać żywiołowy doping. Kibice przyszli tutaj obejrzeć lepsze widowisko niż w meczu z Macedonią Północną. 4 min. Strata biało-czerwonych i rywale w natarciu. Solomon centrował z prawej flanki, ale na szczęście nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. 3 min. Kędziora dośrodkowuje w pole karne, ale za mocno. Piłkę przed szesnastką przejmuje Grosicki. 3 min. Podopieczni Andreasa Herzoga próbowali rozgrywać na naszej połowie, ale czujnie Polacy w obronie. 2 min. Zieliński na prawym skrzydle, próbował dogrywać do Piątka, ale niedokładnie. 1 min. Polacy przy piłce, rywale od razu wychodzą wysokim i agresywnym pressingiem. Zaczynamy mecz! 20:42 Tak to wygląda:

Obie ekipy wychodzą już na boisko. Do rozpoczęcia spotkania pozostały dosłownie minuty. Wcześniej hymny państwowe. 20:33 Stadion powoli zapełnia się kibicami:

Nasi już na rozgrzewce!

Dzisiaj podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają w nieco innych strojach: Polska zagra z Izraelem w wyjątkowych strojach. Skąd ten pomysł? 20:05 Tak prezentuje się stadion, na którym już za 40 minut rozpocznie się mecz Polski z Izraelem:

Krzysztof Piątek wybiegnie na boisko od pierwszej minuty!

Gotowi na widowisko?

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1137962597913944065?s=20

Po raz ostatni z Izraelem nasza reprezentacja grała w 2005 roku. Aby uświadomić sobie, jak odległa jest to przeszłość, przypomnijmy, że gole dla Polski zdobywali wówczas Grzegorz Rasiak i Mirosław Szymkowiak. Już choćby dlatego mecz zaplanowany na 10 czerwca z wielką uwagą obserwować będą kibice z obu krajów.

W ostatnich miesiącach Izrael radzi sobie całkiem nieźle i trener Jerzy Brzęczek w wywiadach podkreślał, że to właśnie ta reprezentacja będzie głównym rywalem Polaków do walki o pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej do Euro 2020. Piłkarze Andreasa Herzoga po trzech meczach mają 7 punktów. Wygrali z Łotwą 3:0 i Austrią 4:2. Zremisowali ze Słowenią 1:1. Chwilę wcześniej ogrywali Gwatemalę 7:0, Albaią 2:0 i Szkocję 2:1 (w rewanżu ulegli jednak Szkotom 3:2).

Gdzie oglądać mecz Polska – Izrael?

Spotkanie Polski z Izraelem w ramach eliminacji do Euro 2020 rozpocznie się w poniedziałek 10 czerwca o 20:45. Mecz będzie rozgrywany w Warszawie na Stadionie Narodowym. Transmisja telewizyjna dostępna będzie w TVP1 i TVP Sport, a także na kanale Polsat Sport. W internecie będzie można oglądać go za darmo na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z tego spotkania dostępna będzie także na Wprost.pl.