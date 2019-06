NA ŻYWO: Polska – Izrael

37 min. Izraelczycy próbowali szybko odpowiedzieć, ale podanie do Zahaviego za mocne. Świetne zagranie Lewandowskiego w pole karne, Kędziora odegrał do Piątka, a ten mocnym strzałem pokonał bramkarza rywali! 35 min. GOOOOOOL! PIĄTEK 34 min. Podopieczni Andreasa Herzoga rozgrywają piłkę, próbowali zagrać kombinacyjnie, ale przejmują nasi. 32 min. Goście atakują, Zahavi próbował dośrodkować, ale zagranie blokował Klich. Wychodzimy z kontrą i... tracimy piłkę. 31 min. Bereszyński do Lewandowskiego, ale momentalnie przy naszym kapitanie znalazło się dwóch rywali. Tracimy futbolówkę. 30 min. Kędziora dośrodkowywał z prawego skrzydła, Piątek najwyżej wyskoczył do piłki, ale uderzenie gracza Milanu mocno niecelne. 29 min. Grosicki próbował czarować na lewej stronie, ale po chwili stracił piłkę. Ostatecznie zaczniemy od rzutu z autu. 28 min. Goście w ataku pozycyjnym, próbują uspokoić grę. Wcześniejsze minuty przebiegały pod dyktando Polaków. 26 min. Teraz gorąco było pod bramką rywali, jednak Grosicki za krótko centrował. Po chwili Izraelczycy wychodzili z kontrą, a Krychowiak zatrzymał Solomona faulem. Żółta kartka dla naszego pomocnika. 25 min. Ależ było gorąco! Kayal płasko w pole karne, Zahavi znalazł się w świetnej sytuacji, ale wybijają obrońcy. Po chwili znowu Zahavi "zatańczył" z polską defensywą, na szczęście bez konsekwencji. 24 min. Grosicki świetnie centruje, ale Harush przytomnie wychodzi z bramki i wybija futbolówkę. Szkoda, bo Lewandowski dobrze nabiegał. 23 min. Grosicki do Bereszyńskiego, ten centruje, ale dobrze wybijają izraelscy stoperzy. Wciąż jesteśmy przy piłce. 22 min. Trzeba przyznać, że biało-czerwoni grają szybciej i składniej niż w starciu z Macedonią. Mamy nadzieję, że to wkrótce przełoży się na sytuacje bramkowe. 21 min. Zieliński! To mogło zaskoczyć Harusha. Uderzenie przy krótkim słupku, ale minimalnie niecelnie. 20 min. Kayal do Zahaviego, ale nasi czujnie w obronie. mamy kontrę. Niestety, Lewandowski potyka się przed przyjęciem piłki. 18 min. Lewandowski świetnie przyjął piłkę w polu karnym, krótko odegrał do Zielińskiego, ten do Piątka i... ostatecznie mamy rzut rożny. 17 min. Rozgrywamy piłkę na naszej połowie. Reprezentanci Izraela póki co dobrze się ustawiają. Zieliński wywalczył właśnie rzut rożny. 15 min. Klich długim podaniem szukał Piątka, ale chyba niepotrzebnie. Ta akcja mogła zostać rozegrana dokładniej. 15 min. Kayal uderzał płasko zza pola karnego, ale Fabiański dobrze ustawiony. 14 min. Podopieczni Andreasa Herzoga przy piłce, towarzyszą im gwizdy z trybun. Kibice próbują zdekoncentrować naszych rywali. 13 min. Polacy od początku próbują narzucić swoje tempo gry, Izrael odpowiada kontrami. Jeszcze raz widok z trybun:

12 min. Krychowiak! Potężne uderzenie zza pola karnego, ale niecelne. 11 min. Zieliński w pole karne, ale żaden z biało-czerwonych nie doszedł do piłki. 10 min. Bereszyński krótko do Grosickiego, ten przedzierał się w pole karne, ale obrona rywali skutecznie wypchnęła gracza Hull. 10 min. Teraz piłkę przejmują podopieczni Jerzego Brzęczka. Dla odmiany próbujemy ataku lewą stroną. 9 min. Izrael rozgrywa piłkę, Harush centruje, ale dobrze wybija Glik. 8 min. Bednarek uderzał głową, ale jego strzał nie mógł zagrozić rywalom. Piłka poleciała daleko od bramki. 7 min. Świetne podanie do Lewandowskiego, nasz kapitan padł po starciu z obrońcą w polu karnym, ale wywalczył tylko rzut rożny. 6 min. Długie podanie Kędziory do Krzysztofa Piątka, ale Yeini wybija na aut. 5 min. Na trybunach słychać żywiołowy doping. Kibice przyszli tutaj obejrzeć lepsze widowisko niż w meczu z Macedonią Północną. 4 min. Strata biało-czerwonych i rywale w natarciu. Solomon centrował z prawej flanki, ale na szczęście nie znalazł tym podaniem żadnego z kolegów. 3 min. Kędziora dośrodkowuje w pole karne, ale za mocno. Piłkę przed szesnastką przejmuje Grosicki. 3 min. Podopieczni Andreasa Herzoga próbowali rozgrywać na naszej połowie, ale czujnie Polacy w obronie. 2 min. Zieliński na prawym skrzydle, próbował dogrywać do Piątka, ale niedokładnie. 1 min. Polacy przy piłce, rywale od razu wychodzą wysokim i agresywnym pressingiem. Zaczynamy mecz!

20:42 Tak to wygląda: 20:39 Obie ekipy wychodzą już na boisko. Do rozpoczęcia spotkania pozostały dosłownie minuty. Wcześniej hymny państwowe. 20:33 Stadion powoli zapełnia się kibicami:

20:26 Nasi już na rozgrzewce!

20:15 Dzisiaj podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają w nieco innych strojach: Polska zagra z Izraelem w wyjątkowych strojach. Skąd ten pomysł? 20:05 Tak prezentuje się stadion, na którym już za 40 minut rozpocznie się mecz Polski z Izraelem:

19:55 Krzysztof Piątek wybiegnie na boisko od pierwszej minuty!

19:42 Gotowi na widowisko?

https://twitter.com/LaczyNasPilka/status/1137962597913944065?s=20

Po raz ostatni z Izraelem nasza reprezentacja grała w 2005 roku. Aby uświadomić sobie, jak odległa jest to przeszłość, przypomnijmy, że gole dla Polski zdobywali wówczas Grzegorz Rasiak i Mirosław Szymkowiak. Już choćby dlatego mecz zaplanowany na 10 czerwca z wielką uwagą obserwować będą kibice z obu krajów.

W ostatnich miesiącach Izrael radzi sobie całkiem nieźle i trener Jerzy Brzęczek w wywiadach podkreślał, że to właśnie ta reprezentacja będzie głównym rywalem Polaków do walki o pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej do Euro 2020. Piłkarze Andreasa Herzoga po trzech meczach mają 7 punktów. Wygrali z Łotwą 3:0 i Austrią 4:2. Zremisowali ze Słowenią 1:1. Chwilę wcześniej ogrywali Gwatemalę 7:0, Albaią 2:0 i Szkocję 2:1 (w rewanżu ulegli jednak Szkotom 3:2).

Gdzie oglądać mecz Polska – Izrael?

Spotkanie Polski z Izraelem w ramach eliminacji do Euro 2020 rozpocznie się w poniedziałek 10 czerwca o 20:45. Mecz będzie rozgrywany w Warszawie na Stadionie Narodowym. Transmisja telewizyjna dostępna będzie w TVP1 i TVP Sport, a także na kanale Polsat Sport. W internecie będzie można oglądać go za darmo na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z tego spotkania dostępna będzie także na Wprost.pl.