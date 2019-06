Boniek po meczu z Izraelem: Nic się nie stało. Co mówili sami zawodnicy?

Zbigniew Boniek podkreślał, że w piłce reprezentacyjnej trudno jest o styl, gdyż piłkarze widzą się zbyt rzadko i mają za mało wspólnych treningów. – Styl polega na powtarzalności, ćwiczeniach, przygotowaniach wielu koncepcji. Natomiast w reprezentacji gra się ambicją, sercem, dla kibiców i kraju. Wyglądało to trzy razy lepiej niż w Macedonii. W sporcie trzeba wygrywać, a my to robimy – stwierdził na antenie Polsat Sport..

Jednocześnie prezes PZPN tonował nastroje. – Zdajemy sobie sprawę, że jest dużo do zrobienia, ale lepiej pracuje się, kiedy są wyniki. Spokojnie, nic się nie stało, ale jestem szczęśliwy. 57 tysięcy ludzi przyszło na stadion, mamy dobry wynik – oceniał.

Pytany przez dziennikarzy nie chciał przyznać, że to zmiana ustawienia na grę z dwoma napastnikami była kluczem do wygranej. – Myślę, że dobrze funkcjonowała druga linia, obrona jak zwykle na swoim poziomie. Było dużo ruchu, wymiany piłki, ataku pozycyjnego. W odpowiednich momentach strzelaliśmy gole, wszystkie były ładne i wypracowane. Można się cieszyć, ale spokojnie, nic się nie stało powtarzał.

Robert Lewandowski:

Nie szukamy tych kwadratowych jaj, tylko gramy to, co potrafimy i jak powinniśmy



Mateusz Klich:

Mamy 12 punktów po czterech meczach i nie straciliśmy bramki, także ciężko byłoby na coś narzekać po tym meczu



Piotr Zieliński:

Mamy takich trzech napastników, że naprawdę mamy bogactwo z przodu



Bartosz Bereszyński:

Od pierwszej minuty spotkania pokazaliśmy przeciwnikowi, że nie mają szans na Narodowym



Robert Lewandowski o konkurencji z Krzysztofem Piątkiem

Polska liderem grupy w eliminacjach euro 2020

Cztery zwycięstwa w czterech meczach, to bilans spotkań piłkarzy Jerzego Brzęczka w meczach eliminacyjnych Euro 2020. W poniedziałek 10 czerwca reprezentacja Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonała Izrael 4:0. Na listę strzelców w 35. minucie wpisał się Krzysztof Piątek i tym samym wyprowadził biało-czerwonych na prowadzenie. W 56. minucie meczu było już 2:0, bramkę z rzutu karnego zdobył Robert Lewandowski. Na kolejnego gola kibice reprezentacji Polski nie musieli długo czekać. Kamil Grosicki w 59. minucie spotkania wpakował piłkę do siatki. W 84. minucie meczu bramkarza gości pokonał Damian Kędzior i było już 4:0. Polska prowadzi w tabeli grupy G kwalifikacji do Euro 2020 z kompletem czterech zwycięstw.

