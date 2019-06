Ambasador Izraela zachwycona gestem Krzysztofa Piątka. „Jest mądrym i wrażliwym człowiekiem”

Po wygranym 4:0 meczu reprezentacji Polski z Izraelem jedną z szerzej komentowanych spraw było zachowanie Krzysztofa Piątka. Zdobywca pierwszego gola zrezygnował ze standardowej „cieszynki”, którą wykonuje po każdej bramce. Pytany później o swoje motywacje, polski piłkarz udzielił krótkiej odpowiedzi. – Mamy szacunek do każdego przeciwnika. Wiadomo, jaka w Izraelu jest polityka i zachowałem się z szacunkiem do rywala, ale w następnych meczach już na pewno do tego wrócę – mówił w rozmowie z Łączy nas piłka.

Postawa Piątka, który strzelił dla Polski cztery gole w trzech meczach eliminacyjnych, ujęła ambasador Izraela w Polsce Annę Azari. – Krzysztof Piątek jest nie tylko znakomitym snajperem, który potrafi rozstrzygać ważne mecze (szkoda, że było to tym razem z Izraelem), jest również młodym, mądrym i wrażliwym człowiekiem, który może być fantastycznym wzorem do naśladowania. Gra fair play nie tylko na boisku, lecz także w życiu. Brawo – mówiła na łamach portalu WP Sportowe Fakty.

Do sportowej redakcji Wirtualnej Polski dotarły też inne pozytywne głosy z Izraela. – To naprawdę unikalne, zadziwiające zachowanie. Izraelczycy są przyzwyczajeni, że obcokrajowcy krytykują Izrael i jego politykę. Jeśli jacyś piłkarze wykonują gesty polityczne, zazwyczaj są one przeciwko naszemu krajowi – wyjaśniał. – Ludzie go za tu u nas pokochają – dodawał.