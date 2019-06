Najnowszy ranking FIFA. Awans reprezentacji Polski

Czołowa czwórka rankingu FIFA nie uległa zmianie. Stawce nadal przewodzi Belgia, przed Francją i Brazylią. Tuż za podium znalazła się reprezentacja Anglii. Piąte miejsce zajęła Portugalia, która sięgnęła ostatnio po pierwszy, historyczny triumf w Lidze Narodów. Cristiano Ronaldo i spółka wyprzedzili tym samym wicemistrzów świata, Chorwatów. Na dalszych lokatach uplasowały się kadry Hiszpanii, Urugwaju, Szwajcarii i Danii.

Awans Polski

Podopieczni Jerzego Brzęczka znaleźli się na 19. miejscu co oznacza, że biało-czerwoni odnotowali awans o jedno miejsce w porównaniu z poprzednim rankingiem. To efekt zwycięstw z Macedonią Północną i Izraelem w meczach eliminacji do Euro 2020. Przypomnijmy, wciąż prowadzimy w naszej grupie z kompletem zwycięstw i bez żadnego straconego gola.

Kibice reprezentacji Polski muszą uzbroić się w cierpliwość. Następne mecze eliminacyjne rozegramy dopiero we wrześniu. 6 września zmierzymy się na wyjeździe ze Słowenią, a trzy dni później podejmiemy u siebie Austrię. Kolejne cztery starcia zaplanowano na październik i listopad.